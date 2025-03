La dottoressa Aphra è un agente del Chaos nell’era della Nuova Repubblica

La dottoressa Chelli Lona Aphra è tornata! Come anticipato da Collider, la superstar di Star Wars della Marvel, la dottoressa Aphra, sarà protagonista di una nuova serie regolare a fumetti a giugno, scritta dall’astro nascente Cherish Chen (Radiant Red) e disegnata dall’acclamato artista di lunga data di Star Wars Gabriel Guzman.

Dopo la serie di punta di Alex Segura e Phil Noto, STAR WARS, che sarà lanciata a maggio, STAR WARS: DOCTOR APHRA – CHAOS AGENT sarà il secondo lancio della nuova era Marvel di narrazione di Star Wars ambientata nel periodo in gran parte inesplorato successivo al Ritorno dello Jedi.

Dopo aver debuttato 10 anni fa sulle pagine di DARTH VADER di Kieron Gillen e Salvador Larroca, la dottoressa Chelli Lona Aphra ha immediatamente affascinato i fan con la sua natura moralmente discutibile e la sua dinamica letale con il Signore Oscuro dei Sith, diventando il primo personaggio originario dei fumetti di Star Wars ad essere protagonista di una propria serie personale.

Dopo una serie di 40 numeri di successo ambientati durante la Trilogia Originale, Aphra si imbarca nelle sue più imprevedibili disavventure mentre la galassia lontana, lontana si trasforma sulla scia della Battaglia di Jakku. Con il perdono dei suoi crimini, Aphra viene arruolata dal suo amico Luke Skywalker per mettere a frutto le sue abilità di cacciatrice di tesori per conto della Nuova Repubblica!

‘Star Wars: Doctor Aphra – Chaos Agent’ Brings the Galaxy’s Greatest Grifter Into the New Republic Era https://t.co/6uuzuIIGkG

FUORI DALL’OMBRA DI DARTH VADER E PIÙ IN DIFFICOLTÀ CHE MAI!

La dottoressa Aphra si fa strada nella galassia nell’era della Nuova Repubblica! L’archeologa canaglia deve fare squadra con Luke Skywalker per rintracciare un raro artefatto! E cosa farà quando i suoi tatuaggi non funzioneranno più?!

A new Doctor Aphra comic has been announced!

DOCTOR APHRA: CHAOS AGENTS takes place after Return of the Jedi and follows Aphra as she teams up with Luke Skywalker to find a rare artifact.

The series is written by Cherish Chen with art by Gabriel Guzman.

Debuts June 2025.

— Star Wars Holocron (@swholocron.bsky.social) 20 marzo 2025 alle ore 21:57