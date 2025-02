Star Wars: la nuova serie Marvel si addentra nell’era post-Ritorno dello Jedi

Dieci anni fa, Marvel Comics e Star Wars si sono riuniti per ridefinire la narrazione a fumetti di Star Wars per una nuova era!

Ora, dopo le serie di successo ambientate durante gli eventi della Trilogia Originale, la linea Star Wars della Marvel Comics entra in un nuovo e audace territorio a maggio con il lancio di un nuovo titolo di punta ambientato dopo Star Wars: Il ritorno dello Jedi! Il nuovo STAR WARS #1 sarà realizzato da due acclamati narratori di Star Wars: lo scrittore di best seller Alex Segura e l’artista superstar Phil Noto.

La Nuova Repubblica ha sconfitto gli ultimi resti dell’Impero nella leggendaria Battaglia di Jakku, ma le più grandi minacce al suo successo stanno appena emergendo in questo periodo di trasformazione della storia di Star Wars a cui i fan non vedono l’ora di assistere! Unisciti ai personaggi più iconici del franchise mentre navigano in una galassia piena di sfiducia, cospirazione e mistero.

Luke Skywalker must defend the New Republic from a gang of mercenaries! Han Solo investigates a deadly underworld mystery. And Leia Organa must grapple with a new alliance opposed to the goals of the New Republic. Read more now: https://t.co/pnvuvUi252 🎨: @leinilyu pic.twitter.com/BzDxByArvA — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 23, 2025

Dalle prime sfide di Luke nel ripristinare l’Ordine Jedi alla continua storia d’amore tra Leia e Han che ha portato alla nascita di Kylo Ren, questo nuovo panorama di storie rappresenta il contributo più ricco di rivelazioni della Marvel al mito di Star Wars, e i fan possono attendere il lancio di altre serie ambientate nello stesso periodo nel corso dell’anno.

UNA NUOVA EPICA AVVENTURA INIZIA PER LUKE, LEIA E HAN SULLA SCIA DEL RITORNO DELLO JEDI!

Luke Skywalker deve difendere la Nuova Repubblica da una banda di mercenari assetati di sangue! Han Solo indaga su un letale mistero della malavita e salva un sorprendente alleato! E Leia Organa deve affrontare una nuova alleanza che si oppone agli obiettivi della Nuova Repubblica!

the Ewok celebration is over for Luke Skywalker, Princess Leia Organa, and Han Solo get your exclusive first look at the cover for Marvel’s new Star Wars issue #1: https://t.co/o48abzyHi6 pic.twitter.com/CMCBOWEA8Z — Star Wars (@starwars) January 21, 2025

Alex Segura ha parlato così a StarWars.com: