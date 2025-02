Kamen Rider Kuuga celebra il 25° Anniversario con un grande evento

Il 30 gennaio 2025 segna un traguardo storico per Kamen Rider Kuuga, la serie che ha riportato in auge il franchise Kamen Rider e ha gettato le basi per la sua longevità negli anni 2000. Per celebrare i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio, Toei e il produttore originale Shigenori Takatera hanno rilasciato nuovi materiali promozionali, tra cui un logo commemorativo e un video speciale narrato da Fumihiko Tachiki, la voce originale della serie.

Uno degli eventi di punta dell’anniversario sarà la Super Kuuga Exhibition, che debutterà a Tokyo a giugno 2025, per poi fare tappa a Fukuoka, Nagoya e Osaka, espandendosi in altre parti dell’Asia nel 2026. Lo slogan ufficiale della celebrazione è “2025: Starting the Era from Zero”, un chiaro omaggio alla sigla d’apertura della serie, Kamen Rider Kuuga!.

Il messaggio del produttore ai fan di Kamen Rider Kuuga

In un’intervista rilasciata a Oricon, Shigenori Takatera ha condiviso un messaggio speciale per i fan. Inizialmente, il suo obiettivo con Kamen Rider Kuuga era rompere gli schemi del classico tokusatsu per bambini, proponendo un approccio più serio e realistico. Guardare indietro a 25 anni di distanza è per lui una sensazione strana, quasi in contrasto con la sua idea originaria di innovazione. Tuttavia, l’entusiasmo e il supporto del pubblico lo hanno convinto a offrire qualcosa di veramente speciale con questa celebrazione.

La Super Kuuga Exhibition sarà un’esperienza unica per i fan, con design inediti, schizzi originali e materiali di produzione mai mostrati prima. Saranno esposti anche oggetti di scena originali conservati negli archivi di Toei. Takatera ha concluso il suo messaggio con la speranza che i fan si uniscano ancora una volta al team creativo per creare una nuova leggenda.

Perché Kamen Rider Kuuga è un capitolo fondamentale del Franchise?

Kamen Rider è uno dei pilastri della cultura pop giapponese, ma ha attraversato un lungo periodo di pausa. Dopo la conclusione di Kamen Rider Black RX nel 1989, il franchise entrò in letargo per oltre un decennio, lasciando i fan nell’incertezza. Quando Kuuga fece il suo debutto nel 2000, cambiò radicalmente il panorama del tokusatsu, dimostrando che Kamen Rider poteva tornare più forte che mai.

A differenza delle serie tokusatsu più leggere e colorate come Super Sentai, Kuuga adottò un tono più cupo e realistico. I mostri non erano solo avversari da sconfiggere, ma vere minacce che seminavano il terrore tra i civili, mentre la polizia tentava di fermarli con i mezzi a sua disposizione. Un approccio che, sebbene invecchiato sotto alcuni aspetti tecnici come il CGI primitivo e i costumi artigianali dei mostri, si rivelò perfetto per l’epoca.

Grazie al suo successo, Kamen Rider tornò a essere un appuntamento fisso in TV, con una nuova serie ogni anno dal 2000 ad oggi. Con il tempo, il franchise è tornato ad assumere toni più leggeri e fantasiosi, avvicinandosi sempre più a Super Sentai, ma il merito di aver riportato Kamen Rider sotto i riflettori resta tutto di Kuuga.

A distanza di 25 anni, la sua importanza è ancora evidente, e i fan lo considerano uno dei migliori Kamen Rider di sempre.

