Kaiju No. 8 nei cinema italiani: Mission Recon arriva nelle sale dal 14 al 16 aprile, poster e prime immagini

Kaiju No. 8 nei cinema italiani: Eagle Pictures con Sony Pictures e Crunchyroll annuncia l’arrivo nelle sale di “Mission Recon”, l’evento cinematografico dedicato all’acclamata serie anime. L’appuntamento nei cinema italiani è fissato per tre giorni, dal 14 al 16 aprile, con proiezioni in versione originale sottotitolata in italiano.

Il film evento permetterà ai fan di rivivere i momenti salienti della prima stagione della serie, che ha debuttato nell’aprile 2024. Ambientato in un Giappone devastato dagli attacchi di giganteschi kaiju, l’anime segue le vicende di Kafka Hibino, un addetto allo smaltimento di resti di mostri che si trasforma improvvisamente nel potente “Kaiju No. 8”.

Kaiju No. 8 : un episodio inedito e una nuova sigla

“Kaiju No. 8: Mission Recon” non si limita a ripercorrere la prima stagione, ma offre ai fan italiani un episodio esclusivo mai trasmesso prima, intitolato “Hoshina’s Day Off”. Il film che arriva nei cinema italiani sarà inoltre impreziosito da una nuova sigla finale, “Invincible”, interpretata dagli OneRepublic.

La trama di Kaiju No. 8 nei cinema italiani

In un Giappone invaso dai kaiju, Kafka Hibino lavora per lo smaltimento di spoglie dei mostri. Dopo essersi imbattuto nuovamente in Mina Ashiro, la stella delle Forze di Difesa anti-kaiju, decide di rincorrere nuovamente il suo vecchio sogno di unirsi alle Forze… ma poi, improvvisamente, si trasforma nel potentissimo “Kaiju No. 8”.

Con l’aiuto del giovane collega Reno Ichikawa, Kafka cela la sua vera identità mentre lotta per conquistare il suo sogno di una vita: superare l’esame per le Forze di Difesa e tornare accanto a Mina. Ma quando un misterioso kaiju dotato di intelligenza attacca una delle basi delle Forze di Difesa, Kafka si ritrova costretto a prendere una decisione cruciale…

Kaiju No. 8 nei cinema italiani: informazioni sull’evento

L’evento Kaiju No. 8 nei cinema italiani è distribuito da Eagle Pictures e sarà disponibile esclusivamente per tre giorni. Gli appassionati potranno godere della versione originale con sottotitoli in italiano. Non perdete questa occasione unica per vedere Kaiju No. 8 sul grande schermo.

©JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA