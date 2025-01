Kaiju No. 8: annunciato un nuovo spin-off del manga

Per i fan di Kaiju No. 8 ci saranno grandi appuntamenti quest’anno. Infatti ci sarà altro oltre alla seconda stagione dell’incredibile adattamento anime di Production I.G. e al film di compilation della prima stagione, con un OVA bonus intitolato “Hoshina’s Day Off”. Il manga scritto e disegnato da Naoya Matsumoto riceverà un nuovissimo spin-off di slice of life.

Il manga di Kaiju No. 8 ha debuttato a luglio 2020, su Shonen Jump+ online di Shueisha. Attualmente conta un totale di 120 capitoli pubblicati. Il manga ha già avuto una serie spin-off, intitolata Kaiju No. 8: B-Side, che a sua volta è nata dalla light novel Kaiju No. 8: Close-up! The Third Division. Mentre B-Side si è concluso a luglio 2024, i fan avranno un nuovissimo spin-off da approfondire quest’anno.

Il nuovo spin-off manga, intitolato Kaiju No. 8: Relax, è stato annunciato con un nuovo post sull’account ufficiale X di VIZ Media. Il post ha anticipato cosa i fan possono aspettarsi dal nuovo manga. Di seguito riportiamo il messaggio di annuncio:

“Anche i combattenti kaiju hanno bisogno di una pausa a volte. Unisciti a Kafka, Mina, Reno e altri in questo spin-off manga rilassante con esilaranti avventure fuori servizio“. Kaiju No. 8: Relax è basato sui personaggi creati da Naoya Matsumoto. La nuova storia e i disegni sono di Kizuku Watanabe e al momento non vi è ancora una data di uscita esatta. Tuttavia sappiamo che il periodo di rilascio sarà intorno al periodo autunnale del 2025.

Il poster ufficiale dello spin-off ritrae i tre personaggi principali della storia principale, Kafka, Mina e Reno, mentre si godono del meritato riposo e relax.

Sebbene non sia stata rivelata una data di uscita precisa per Kaiju No. 8: Relax, questo debutterà verso la fine della seconda stagione dell’anime. L’adattamento anime di Production I.G. è stato finora un successo strepitoso, con i fan che si sono innamorati all’istante della missione di Kafka di unirsi alla Forza di Difesa contro i Kaiju.

Kaiju No. 8 torna sul piccolo schermo quest’anno, con l’attesissima seconda stagione che debutterà a luglio 2025.

Fonte – Comicbook