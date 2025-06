Tra le uscite manga Star Comics del 3 giugno 2025 continuano nuove proposte come Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse ed Elettroshock Daisy, oltre a successi come Blue Box, Dragon Ball SD, Edens Zero e tanti altri. Inoltre, per l’etichetta Astra, arriva Gone, una straordinaria avventura sci-fi firmata da Jock, per la prima [' ]