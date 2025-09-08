Jujutsu Kaisen: la terza stagione anticipa il momento più tragico

La seconda stagione della serie anime di Jujutsu Kaisen ha adattato l’arco narrativo dell’Incidente di Shibuya, considerato da molti come quello più violento e sanguinoso della serie. Ma coloro che credevano che il peggio sarebbe passato si sbagliano di grosso perché la terza stagione sarà altrettanto brutale. Dopo l’intervento distruttivo di Sukuna su Shibuya, Yuji viene considerato l’unico responsabile del disastro e quindi rischia l’esecuzione per mano di Yuta. Ma il Culling Game sarà ancora più sconvolgente degli eventi della seconda stagione, e il colpo di scena più tragico da aspettarsi sarà quello delle gemelle Zenin.

Jujutsu Kaisen ha anticipato una serie di informazioni importanti con il nuovo trailer, tra cui la finestra di uscita della terza stagione nonché la più attesa ossia . Ma prima che la terza stagione possa immergersi nel sanguinoso e brutale Culling Game organizzato da Kenjaku, un personaggio molto amato dai fan riceverà un importante potenziamento. Non si tratta del protagonista princiapale, Yuji, bensì di Maki Zenin ma questo potenziamento le comporterà un sacrificio importante. E il trailer recentemente pubblicato ne anticipa brevemente la vicenda.

Infatti è possibile vedere Maki e Mai insieme, con quest’ultima che le dice misteriosamente di distruggere tutto. Questa fugace scena di una frazione di secondo presente nel trailer è in realtà una delle battute e dei momenti più iconici di Mai nell’intera serie, anticipando ai fan il suo enorme sacrificio per il bene di Maki. Non a caso è proprio questo sacrificio che permette a Maki di liberare il vero potenziale della sua Restrizione Celeste, rendendola quasi tanto forte quanto Toji Fushiguro.

Fin dal suo debutto nella serie, Mai non ha goduto di una forte simpatia da parte dei fan. Tuttavia, come spesso accade, saranno moltissimi gli appassionati che cambieranno completamente opinione su questo personaggio con la terza stagione. Va anche messo in chiaro che questo sacrificio approfondirà nel dettaglio il rapporto delle gemelle Zenin.

La terza stagione di Jujtsu Kaisen, che adatterà gli eventi del Culling Game, debutterà con la prima parte di episodi a gennaio 2026 su Crunchyroll. Si tratta del nono arco narrativo che vede Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e i loro alleati prendere parte al Culling Game, che ha come scopo quello di impedire a Tsumiki Fushiguro di parteciparvi, liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione e proteggere Tengen da Kenjaku.