Jujutsu Kaisen – Hidden Inventory: perché vederlo al cinema, anche se già conosci la storia?

Il film Hidden Inventory di Jujutsu Kaisen ripropone una storia nota, ma in sala promette un’esperienza visiva e sonora superiore a quella del piccolo schermo.

Nonostante la popolarità globale della serie, il nuovo film Hidden Inventory in uscita questo mese in Giappone, sembra non aver generato l’entusiasmo che tutti ci saremmo aspettati. Eppure, questa nuova versione cinematografica dell’arco inerente alle origini di Gojo e Geto, potrebbe essere l’occasione perfetta per riscoprire uno dei momenti più forti della serie, sotto una luce diversa.

Durante il Jump Festa dello scorso anno, è stato annunciato che questo arco narrativo sarebbe tornato in sala, nonostante fosse già stato animato nella seconda stagione. Questa volta l’obiettivo è diverso: offrire un’esperienza cinematografica immersiva che valorizzi la narrazione con immagini migliori, un’audio d’impatto e forse, anche qualche scena extra.

Più che un recap: un’esperienza visiva migliore

Se la seconda stagione era visivamente eccellente, ha comunque sofferto le conseguenze di una produzione caotica e ritmi insostenibili per lo staff MAPPA. Il film invece, nasce con tempi di lavorazione più distesi, che permettono allo studio di raffinare animazione, regia e montaggio, proprio come è successo per il film “Attack on Titan: Last Attack”.

La qualità delle animazioni, unita al formato cinema, darà nuova vita a scene epiche come Gojo vs Toji e Geto vs Toji, battaglie già iconiche che sul grande schermo potranno raggiungere un impatto visivamente maggiore, rispetto a quello visto sul piccolo schermo. Inoltre, la possibilità di vivere tutto questo circondati da altri fan, in una sala con audio potenziato e schermo gigante, è un valore aggiunto che nessun rewatch casalingo può offrire.

In un periodo di “magra” narrativo di JK, questo film può rappresentare un ponte tra la stagione 2 e la futura 3, già altamente attesa dal pubblico. Un’occasione per tornare là dove tutto è iniziato – ma stavolta davvero in grande stile.