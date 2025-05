Jujutsu Kaisen: Gojo e Geto protagonisti per il nuovo film “Hidden Inventory”

Mancano ormai poche settimane all’uscita del nuovo film di Jujutsu Kaisen e l’hype è ovviamente alle stelle, in attesa anche della prossima stagione dell’anime. A celebrare il conto alla rovescia ci pensa una nuova illustrazione ufficiale che ritrae Gojo e Geto: un’immagine iconica che punta dritto al cuore dei fan. Il film, intitolato Hidden Inventory/Premature Death – Theatrical Compilation, arriverà nei cinema giapponesi il 30 maggio, riportando sul grande schermo l’arco del passato di Gojo.

Un’amicizia che ha segnato Jujutsu Kaisen

Il film, da come avete intuito, ripropone la prima metà della seconda stagione dell’anime, incentrata sul rapporto tra Gojo e Geto durante gli anni scolastici della Jujutsu High. Il nuovo poster mostra i due in una posa rilassata: Gojo seduto sorridente su una sedia e Geto si appoggia con naturalezza sulla spalliera, in un contesto trasudante di familiarità e intimità. Per gli appassionati della loro dinamica, il poster è davvero una perla.

Il film di certo non presenta modifiche sostanziali alla trama, ma questa versione promette praticamente animazioni e dettagli visivi nettamente migliorati rispetto al piccolo schermo. Modifiche pensate appunto, per proiettare al meglio il film nelle sale. Rivedere combattimenti epici come quello contro Toji Fushiguro sarà un’esperienza nuova, intensa e per molti anche irripetibile.

Il film funge poi da ponte per la tanto attesa terza stagione, che andrà ad adattare l’arco del Culling Games. Anche se non ci sono ancora date ufficiali, una key visual con protagonista Yuji è stata già diffusa e nuovi annunci sono sicuramente attesi dopo l’uscita del film. In Italia quasi sicuramente arriverà al cinema come evento speciale distribuito da Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen anche in italia è ormai un grande fenomeno, quindi senza dubbio Hidden Inventory/Premature Death – Theatrical Compilation arriverà in terra nostrana, anch’essa pronta all’annuncio e alla trasmissione della nuova stagione di Jujutsu Kaisen. Pronti?