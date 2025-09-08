Jujutsu Kaisen: annunciato un nuovo spin-off in vista della terza stagione

Jujutsu Kaisen tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione della serie televisiva l’anno prossimo, ma il franchise si espanderà con un nuovissimo spin-off attualmente in lavorazione. Questa è sicuramente una novità importantissima, visto che il manga si è concluso solo l’anno scorso e Gege Akutami è determinato a far progredire la storia con nuovi progetti.

Lo spin-off in questione si basa sui racconti di Yumeaki Hirayama, definito come il più terrificante scrittore horror, è attualmente non si conosce una data o una finestra di uscita. Tuttavia l’aspetto “terrificante horror” dell’annuncio anticipa un romanzo importante che approfondirà ulteriormente l’orrore che ha sempre caratterizzato Jujutsu Kaisen. Va specificato che il manga di Akutami si basava prettamente su una serie di combattimenti sempre più impegnativi, trascurando la maggior parte degli aspetti horror.

Yumeaki Hirayama ha scritto romanzi come Cursed, Tokyo Psycho, Diner e altri, e alcuni di questi progetti sono stati trasposti sul grande schermo riscuotendo un enorme successo. Lo scrittore ha esperienza con il genere horror e potrebbe essere la persona giusta per portare Jujutsu Kaisen su un altro livello. Non è detto che lo spin-off si concentri esclusivamente sui personaggi più importanti della serie shonen, considerando che un approfondimento delle diverse idee che Akutami non ha avuto modo di sviluppare, sarebbe più interessante.

Per quanto riguarda la serie shonen, tutti gli appassionati attendono con ansia di guardare il debutto della terza stagione anime che adatterà l’arco del Culling Game. La prima parte degli episodi sarà trasmessa a gennaio 2026, come parte del programma invernale, e i nuovi episodi saranno trasmessi in streaming in esclusiva su Crunchyroll. Ma c’è ancora molto altro in arrivo, dato che il franchise ha già iniziato ad espandersi con una nuovissima serie sequel che pubblica nuovi capitoli ogni settimana.

Ci sono anche altri progetti interessanti da seguire, come Jujutsu Kaisen Modulo, la nuovissima serie sequel del franchise scritta da Gege Akutami e disegnata dal mangaka della Cipher Academy, Yuji Iwasaki. Questa nuova serie è ambientata diversi decenni dopo gli eventi del Culling Game e sulla Terra giunge una razza aliena nota come Simuriani, a bordo di un’astronave e il destino del mondo è nelle mani di due stregoni, Yuka e Tsurugi Okkotsu.