Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) presenta il protagonista principale del nuovo manga

Gege Akutami, famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Jujutsu Kaisen, è pronto a tornare su Weekly Shonen Jump con una nuova serie. Si tratta di una collaborazione con il mangaka della serie Cipher Academy, Yuji Iwasaki, con il quale Akutami tornerà sul prossimo numero di Shonen Jump in uscita la prossima settimana. Il nuovo progetto si intitola Mojuro e anche se l’annuncio ha svelato molto poco sulla misteriosa storia, è stato condiviso il primo design ufficiale del protagonista del nuovo manga. Gege Akutami scriverà la nuova serie, mentre Yuji Iwasaki si occuperà dei disegni. Questa nuova serie è descritta come un manga “a breve termine”, quindi non sarà serializzato come Jujutsu Kaisen.

Nonostante ciò, tutti gli appassionati potranno finalmente dare un’occhiata a ciò che Akutami sta preparando per il futuro. Mojuro debutterà questo fine settimana con il primo capitolo, in arrivo sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump, e sarà raccolto in 54 pagine e una pagina a colori. Si tratta di un ritorno piuttosto rapido per entrambi i mangaka, dato che Cipher Academy si è concluso a febbraio 2024, mentre Jujutsu Kaisen a dicembre dello stesso anno. Ora che entrambi sono pronti con la loro prossima grande idea, è sicuramente emozionante pensare a cosa potranno fare insieme.

Per quanto riguarda invece Jujutsu Kaisen, anche se il manga si è concluso l’anno scorso, la serie shonen tornerà sul piccolo schermo con l’attesa terza stagione della serie televisiva. Questa adatterà gli eventi dell’arco del Culling Game e la prima parte farà il suo debutto a gennaio 2026 e farà parte del programma anime invernale dell’anno prossimo. Gli eventi seguiranno immediatamente le conseguenze dell’incidente di Shibuya, e Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e i loro alleati si ritroveranno a partecipano al Culling Game con l’intento di impedire a Tsumiki Fushiguro di partecipare, liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione e proteggere Tengen da Kenjaku.

Al momento non ci sono dettagli precisi su una data di uscita precisa per questi nuovi episodi, ma Crunchyroll trasmetterà in esclusiva la terza stagione della serie shonen.