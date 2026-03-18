JoJo torna a Venezia con una mostra speciale dedicata alla serie

In questi giorni c’è una novità interessante, soprattutto per chi si trova a Venezia. Le bizzarre avventure di JoJo è tornato in città con una mostra tutta dedicata alla serie.

L’esposizione è stata allestita a Palazzo Bembo e si inserisce nel periodo della Biennale di Venezia, quindi in un momento in cui la città è già piena di eventi e visitatori. La mostra fa parte del progetto Shueisha Manga-Art Heritage ed è visitabile fino al 22 novembre 2026.

Non è una cosa così casuale come potrebbe sembrare. Chi segue JoJo da tempo sa che l’Italia ha sempre avuto un ruolo particolare nella serie, e Venezia in modo specifico è stata spesso utilizzata come ambientazione per alcune scene. Per questo vedere un’esposizione dedicata proprio qui ha un certo effetto.

La cosa interessante è proprio questo legame tra l’opera e i luoghi reali. Passeggiando per la città, a molti fan sarà capitato almeno una volta di pensare a certe atmosfere o a momenti della storia. Questa mostra, in un certo senso, rende tutto ancora più concreto.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che punta a valorizzare il manga anche come forma artistica, portandolo in contesti diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Non solo lettura o anime quindi, ma anche esposizioni e percorsi pensati per far vedere queste opere sotto un’altra luce.

Per chi si trova a Venezia nei prossimi mesi potrebbe essere una tappa interessante, anche solo per curiosità. Non capita spesso di vedere un manga così famoso inserito in un contesto come quello della Biennale.

Alla fine è uno di quei casi in cui mondi diversi si incontrano. Da una parte l’arte contemporanea, dall’altra una serie che ha segnato generazioni di fan.

E per chi è cresciuto con JoJo, l’idea di ritrovarlo proprio tra le calli di Venezia ha decisamente un fascino particolare.