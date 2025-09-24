Steel Ball Run: rivelato il primo trailer dell’anime di JoJo’s Bizarre Adventure

Era stato annunciato e ora è ufficiale: il teaser trailer di Steel Ball Run è arrivato. Finalmente possiamo dare un’occhiata a come prenderà vita la settima parte del manga di Hirohiko Araki: Steel Ball Run, quella che i fan commentano e discutono da anni come una delle più amate in assoluto.

L’avventura ci porta nell’America di fine ’800, in pieno Far West, dove sta per partire la corsa Steel Ball Run: quasi 4.000 miglia da attraversare, con in palio un premio da 50 milioni di dollari. Qui incontriamo Johnny Joestar, un ex fantino che dopo un incidente ha perso l’uso delle gambe, ma che trova una nuova speranza grazie all’incontro con Gyro Zeppeli, personaggio misterioso e affascinante. I due decidono di lanciarsi insieme nella gara: obiettivi diversi, stesso destino davanti a sé.

Il trailer non mostra solo le prime sequenze animate, ma svela anche il cast: Shogo Sakata sarà Johnny, Yohei Azakami interpreterà Gyro, mentre Kaito Ishikawa vestirà i panni di Diego Brando. Al loro fianco ci saranno anche Rie Takahashi come Lucy Steel e Kenta Miyake nel ruolo di Steven Steel. Un team di voci che promette di dare nuova vita ai personaggi amati del manga.

La serie arriverà su Netflix nel 2026, con alla regia Yasuhiro Kimura e Hideya Takahashi, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Yasuko Kobayashi. Le musiche, come da tradizione recente, portano la firma di Yugo Kanno, ormai sinonimo del sound di JoJo.

Ricordiamo che Steel Ball Run è stato pubblicato tra il 2004 e il 2011, prima su Shonen Jump e poi su Ultra Jump, e viene considerato da molti uno dei picchi narrativi della saga. Con questo adattamento, David Production prosegue il lungo viaggio iniziato con Phantom Blood e arrivato fino a Stone Ocean.

Prepariamoci quindi a tornare nel mondo stravagante e unico di Araki, questa volta tra cavalli, duelli e Stand nel selvaggio West. Il conto alla rovescia per il 2026 è ufficialmente iniziato.