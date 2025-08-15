Steel Ball Run: la colonna sonora sarà “da ballare”

Arrivano novità direttamente dal dietro le quinte dell’anime JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run. Yoshikazu Iwanami, direttore del suono della serie, ha condiviso un aggiornamento sullo stato dei lavori, confermando che il sound design del primo episodio è stato completato. Non si è limitato a definirlo “fantastico”, ma ha anche rivelato un dettaglio curioso che ha acceso la curiosità dei fan.

Secondo Iwanami, l’idea alla base della colonna sonora di questo nuovo arco narrativo è racchiusa nello slogan “Dance with Steel Ball Run”. Un concetto che lascia intendere brani ritmati e coinvolgenti, capaci non solo di accompagnare le scene d’azione ma anche di far muovere lo spettatore. Una scelta stilistica particolare, che si inserisce perfettamente nell’anima eccentrica e sorprendente che ha sempre contraddistinto l’universo di JoJo’s Bizarre Adventure.

Con il suo solito spirito leggero, Iwanami ha anche scherzato sui social dicendo: “Vorrei un Emmy Award per il miglior sonoro. Come dovrei fare? lol”. Una battuta che mostra il clima di entusiasmo con cui il team sta lavorando al progetto, e che ha subito scatenato reazioni divertite da parte dei fan. Dietro l’ironia, però, traspare la fiducia per un risultato che potrebbe davvero lasciare il segno anche sul piano tecnico.

L’attesa per Steel Ball Run cresce di giorno in giorno. La serie rappresenta uno degli archi narrativi più amati della saga di Hirohiko Araki e l’adattamento anime porta con sé aspettative altissime. La conferma del completamento del sound design del primo episodio è un segnale importante: significa che i lavori stanno procedendo e che l’arrivo della serie si avvicina.

I fan dovranno segnare una data importante: il 23 settembre. In quel giorno, durante una live streaming globale, saranno rivelate nuove informazioni sull’anime, probabilmente con un primo assaggio di ciò che ci aspetta. Per ora resta la promessa di una colonna sonora “ballabile” che potrebbe rendere l’esperienza visiva ancora più unica.