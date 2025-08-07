Jimmy Palmiotti riporta Daredevil e Punisher sotto l’etichetta Marvel Knights

Nell’autunno Marvel 2025 torna uno degli accoppiamenti più iconici e tormentati del Marvel Universe con la miniserie annunciata Daredevil/Punisher: The Devil’s Trigger, scritta da Jimmy Palmiotti e disegnata dall’italiano Tommaso Bianchi. L’opera, in uscita a novembre per la recentmente riesumata linea Marvel Knights, promette di riportare in auge il conflitto viscerale tra Matt Murdock e Frank Castle, portandolo su un nuovo, intenso piano narrativo.

Questa mini in cinque numeri vedrà Punisher scatenarsi contro la famiglia criminale Gnucci, facendo precipitare Hell’s Kitchen nel caos. Daredevil sarà chiamato a contenere le conseguenze di questa guerra senza esclusione di colpi, cercando di fermare l’escalation di violenza che minaccia di mettere a ferro e fuoco la città. Palmiotti, cofondatore della storica etichetta Marvel Knights insieme a Joe Quesada, torna a esplorare quella che definisce la loro “più brutale e viscerale” contrapposizione, con una narrazione che promette di scavare a fondo nelle differenze ideologiche e morali che dividono i due vigilanti. La complessità del loro rapporto, fatto di scontri ma anche di alleanze temporanee, è il cuore pulsante della serie, con Daredevil che rappresenta la filosofia della giustizia legale e Punisher quella di una giustizia spietata e definitiva. L’artista Tommaso Bianchi, già apprezzato in Thunderbolts: Doomstrike, firma un’interpretazione grafica intensa e moderna, capace di rendere al meglio i toni cupi e sanguigni della storia.

DAREDEVIL/PUNISHER: THE DEVIL’S TRIGGER #1 (OF 5)

Written by JIMMY PALMIOTTI

Art by TOMMASO BIANCHI

Cover by KENDRICK “KUNKKA” LIM

Virgin Variant Cover by KENDRICK “KUNKKA” LIM

On Sale 11/26

L’annuncio di Daredevil/Punisher: The Devil’s Trigger non arriva da solo: Palmiotti è infatti anche al timone di un’altra miniserie Marvel Knights dedicata a The Punisher, disegnata da Dan Panosian, in uscita a ottobre. Questa nuova serie di quattro numeri, che promette di portare Frank Castle in territori ancora più crudi e violenti, raccontando una sorta di tie-in/prequel della miniserie in corso Marvel Knights: The World to Come di Joe Quesada e Christopher Priest, con una narrazione che punta a esplorare alcune delle tappe più significative e tormentate del passato recente del personaggio. Palmiotti e Panosian puntano a una rappresentazione spietata e realistica del vigilante, andando oltre i confini tradizionali del personaggio per offrire una visione più matura e psicologicamente intensa.

Il ritorno di Palmiotti alla guida di due progetti così importanti per il rilancio del marchio Marvel Knights rappresenta una vera dichiarazione d’intenti di Marvel Comics: un ritorno alle radici di un’etichetta nata negli anni Novanta per raccontare i personaggi Marvel più oscuri e adulti con libertà creativa e toni forti. Daredevil e Punisher tornano così a essere protagonisti di uno scontro che non è solo fisico, ma anche e soprattutto ideologico, con storie che non si risparmiano nel mostrare la brutalità del loro mondo e le scelte estreme che i protagonisti si trovano a fare. Due serie, una di lotta tra giustizia e vendetta, l’altra di introspezione brutale sulla figura del Punitore: un autunno di sangue e conflitti attende i fan dei due eroi di Hell’s Kitchen, con Jimmy Palmiotti in grande forma e con l’arte di Tommaso Bianchi e Dan Panosian a sostenere le atmosfere noir e violente che da sempre caratterizzano Marvel Knights.