The World To Come, il ritorno di Joe Quesada alla linea Marvel Knights

Finalmente svelato il progetto a cui Joe Quesada sta lavorando da più di tre anni: MARVEL KNIGHTS: THE WORLD TO COME!Nel 1998, la linea MARVEL KNIGHTS ha riacceso l’industria del fumetto, salvando di fatto la Marvel dal fallimento e ridefinito il modo di raccontare della Casa delle Idee nel 21° secolo. Ora, più di 25 anni dopo, due dei principali creatori dell’imprinting – l’influente scrittore, disegnatore ed ex Editor-In-Chief di Marvel Comics Joe Quesada e l’acclamato scrittore Christopher Priest – presentano una nuova evoluzione dell’Universo Marvel sotto l’innovativa bandiera dei Marvel Knights questo giugno in MARVEL KNIGHTS: THE WORLD TO COME!

A new #MarvelComics series arrives this June by @JoeQuesada, Christopher Priest, and Richard Isanove. pic.twitter.com/xdI8NwvNi0 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 17, 2025

Sviluppata e quasi già completata nella sua interezza, MARVEL KNIGHTS: THE WORLD TO COME è una serie di sei numeri in cui Quesada e Priest uniscono la loro decennale esperienza nella creazione di magistrali saghe a fumetti per produrre una visione completamente nuova dell’Universo Marvel. La storia inizia in Wakanda con sviluppi sorprendenti incentrati su T’Challa, Storm, Shuri e altri che si ripercuoteranno in tutto il mondo, cambiando il mito Marvel così come lo conoscete e reinventando coraggiosamente i suoi eroi più leggendari.

Il Re del Wakanda è MORTO, lasciando incustodita la tecnologia più avanzata del mondo, il metallo più prezioso e un criptico caveau di oscuri segreti, scatenando al contempo conflitti globali tra gli eroi, i criminali e i mutanti della Marvel. Con T’Challa scomparso e il futuro dell’Universo Marvel in bilico sul filo del vibranio, si scatena una sfida tribale per il trono del Wakanda, il cui misterioso vincitore emergerà come nuovo leader del Wakanda e darà inizio al MONDO CHE VERRA’. THE WORLD TO COME.

The King of Wakanda is dead, leaving the world’s most advanced technology, most precious metal, and a cryptic vault of dark secrets unguarded while triggering global conflicts amongst Marvel’s heroes, villains, and mutants. pic.twitter.com/IWNIUzmhq7 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 17, 2025

Ricordando la storia dei Marvel Knights, Quesada ha detto:

“Nel settembre 1998, DAREDEVIL #1 è uscito nelle edicole targato MARVEL KNIGHTS, seguito da THE PUNISHER, INHUMANS e BLACK PANTHER. Otto mesi prima, Jimmy Palmiotti, Nanci Dakesian e io, insieme ai nostri creatori, abbiamo trascorso ore interminabili e notti insonni per produrre i migliori albi possibili.

Sapevamo che avevano un aspetto diverso, più audace di tutto ciò che la Marvel pubblicava all’epoca, ma in un’industria del fumetto in difficoltà non c’era garanzia che qualcuno lo notasse. Eravamo sicuri che sarebbero andati bene, ma non avevamo previsto la reazione travolgente dei fan o l’impatto duraturo che Marvel Knights avrebbe avuto sulla Marvel.

Arriviamo a ottobre 2017: il mio migliore amico, mentore e scrittore di MARVEL KNIGHTS BLACK PANTHER (e, secondo me, il miglior scrittore di fumetti), Christopher Priest, mi ha proposto un’idea che affonda le radici nella sua versione originale di Marvel Knights su T’Challa e Wakanda. Era pazzesca, bellissima e tagliente come l’inferno. Gli ho detto che dovevo disegnarla e che avremmo dovuto fare ancora di più.”

Priest ha realizzato un’opera, un viaggio che permette a noi – e ai fan – di celebrare gli albi originali, portando i personaggi familiari in luoghi nuovi e inaspettati. Non mi divertivo così tanto a disegnare un progetto dai tempi di MARVEL KNIGHTS DAREDEVIL #1!”

Get your first look at the interior artwork and read more now: https://t.co/6hd4yAgoGG pic.twitter.com/STb3U2ZxBS — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 17, 2025

Nella sua newsletter Quesada ha poi aggiunto riguardo la nuova serie:

“Ho mantenuto questo segreto per anni, ed è un tale sollievo poterne finalmente parlare, mostrarvi alcune opere e infine vederlo in stampa questo giugno.

THE WORLD TO COME è la prima serie che disegno dopo DAREDEVIL: FATHER, ed è una bella sensazione disegnare di nuovo sequenze.

Durante il mio incarico alla Marvel, dicevo spesso che la cosa che mi mancava di più era non avere il tempo di disegnare fumetti veri e propri; in un certo senso, mi sembrava la sindrome dell’arto fantasma. Certo, le copertine sono divertenti, ma non c’è niente di meglio che disegnare una storia vera e propria.

Amo la sensazione di guidare visivamente l’occhio del lettore da una tavola all’altra e da una pagina all’altra, allungando l’anatomia del personaggio per dare un senso di movimento e cercando di trasmettere i suoi sentimenti attraverso le espressioni e la postura del corpo. Non esiste al mondo un’altra forma d’arte come questa.”

L’Executive Editor Nick Lowe ha quindi dichiarato:

“Più di vent’anni fa ho iniziato a lavorare come assistente editoriale sugli albi Marvel Knights e ora posso vedere Joe e Priest festeggiare con questo capolavoro. Ci abbiamo lavorato a lungo (Joe sta finendo l’ultima pagina del #5 questa settimana), ma non posso credere che il resto del mondo possa partecipare con noi questo giugno!”