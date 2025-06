Ho visto un alce in giardino | Recensione

Prepararsi per andare a scuola è sempre stato un trauma un po’ per tutti. Svegliarsi presto la mattina era già molto faticoso. Ma oltre a questo bisognava anche fare colazione, lavarsi e vestirsi. Da piccoli sembra davvero una fatica enorme e che spesso non ci andava proprio da affrontare. Fortunatamente c’erano i nostri genitori, i nostri nonni o chi ci accudiva, che ovviava a questa nostra difficoltà per riuscire a farci preparare in tempo per uscire e andare a scuola. Questo è il tema centrale de Ho visto un alce in giardino, un albo illustrato scritto da Elena Rossini, illustrato da Irene Penazzi e pubblicato da CameloZampa nell’aprile 2025.

Come dicevamo, i protagonisti di questa storia sono un padre e un figlio alle prese con la preparazione per la scuola al mattino. Un compito non proprio facile. Per renderlo più piacevole si trasforma in un gioco. Un gioco in cui indovinare tutti gli animali che il papà sostiene di aver visto in giardino. Uno stimolo a lavorare con l’immaginazione per riconoscere di volta in volta l’animale intravisto in giardino di casa. All’inizio gli animali avvistati sono piuttosto plausibili, ma via via le apparizioni si fanno sempre più improbabili. Arrivando a comprendere gazzelle, yak, alci e canguri. Tra un animale e l’altro, nel frattempo, la vestizione prosegue ed il bambino è pronto ad uscire di casa. Con la curiosità di sapere quali animali li aspetterà fuori dalla porta.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Elena Rossini in questo secondo libri insieme a Irene Penazzi, crea una dolce serie di situazioni in cui genitore e figlio giocano in uno scambio di fantasia e tenerezza. L’andamento narrativo di questa storia ci porta in un mondo reale dove la fantasia invade ogni spazio del giardino. Un testo leggero, dolce e giocoso in cui i protagonisti dialogano in un botta e risposta in cui si rivede la complicità esistente tra un genitore e il figlio. La storia ha una struttura narrativa che segue un crescendo di assurdità riguardo gli animali che vanno a popolare il giardino di casa di questa famiglia.

Irene Penazzi è un’illustratrice che abbiamo già conosciuto con diversi suoi albi illustrati, ultimo tra questi il bellissimo silent book per Terre di Mezzo, I giorni del mare. Ma anche il romanzo L’ultimo bisonte, scritto da Annalisa Camilli per La Nuova Frontiera Junior e È permesso, scritto da Elena Rossini per CameloZampa e L’uomo con il cappotto verde, scritto da Davide Calì e pubblicato da Lapis Edizioni.

In questo nuovo albo illustrato la troviamo ancora una volta alle prese con il magico mondo dei bambini e della loro interazione con la natura. Sebbene si parli di un semplice giardino di casa, anche qui la natura invade ogni pagina dell’albo illustrato. Irene Penazzi è senza dubbio una delle illustratrici più talentuose nel saper rappresentare la natura in tutte le sue sfumature e sfaccettature. Il giardino della casa infatti si trasforma in un pullulare di vegetazione e animali sempre più atipici. Rendendo quel giardino una piccola giungla o piuttosto una prateria o ancora una savana.

CameloZampa confeziona un albo illustrato dolcissimo di pura e tenera bellezza. Una storia che racconta la meravigliosa fantasia che può nascere dalla quotidianità di un rituale tanto semplice quale la preparazione per andare a scuola. La qualità di stampa è di alto livello e rende al massimo la bellezza delle sfumature e delle tantissime variazioni di colore della matita usata nelle illustrazioni.

Conclusione – Ho visto un alce in giardino

Ho visto un alce in giardino è un albo illustrato delicato e giocoso che racconta del rapporto del genitore con proprio figlio. Un libro che diverte i più piccoli facendogli riconoscere tutti i vari animali che si trovano in giardino, dai più comuni ai più improbabili. Uno stimolo di fantasia con il fine di spingere il piccolo protagonista a prepararsi per andare a scuola. Una storia ricca di allegria, giocosità e magia che fa conoscere da più vicino degli animali davvero inusuali.

Ho visto un alce in giardino è un albo illustrato assolutamente consigliato. Perchè stimola l’immaginazione, rafforza i legami con il gioco e riempie gli occhi di meraviglia con i colori che riempiono ogni pagina. Emoziona tanto i piccoli quanto i grandi, scatenando la fantasia e stimolando il lato più ludico in ogni situazione della quotidianità familiare.