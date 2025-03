Haikyu!! annuncia un nuovo film sulla partita migliore della serie

I fan di Haikyu!! saranno felici di scoprire che la serie anime sportiva di Production I.G tornerà con un sequel cinematografico per il suo prossimo incontro, adattando finalmente l’attesissima battaglia culminante tra Karasuno e Kamomedai. Dopo esattamente un anno trascorso dall’uscita di Haikyu!! The Dumpster Battle lo scorso febbraio, i fan hanno atteso con ansia la seconda parte dell’anime di Haikyu e sembra che il gigante dello sport potrebbe tornare nei cinema prima di quanto i fan pensino con un nuovo film per concludere il torneo di primavera.

Un post tramite l’account ufficiale X di Haikyu!! conferma il prossimo film che sarà intitolato Haikyu!! The Movie: vs. The Little Giant, che, come il resto della serie finora, sarà prodotto da Production I.G. L’annuncio risale all’evento del decimo anniversario della serie anime, Haikyu: Next Step, tenutosi il 2 marzo 2025. Sebbene non siano ancora state rivelate una finestra di rilascio o una data di uscita precise, l’annuncio arriva con un entusiasmante teaser trailer, che ne pubblicizza l’uscita.

Come si vede nel nuovo trailer, visible cliccando qui, la partita contro Kamomedai è destinata a essere il climax del torneo di primavera e del viaggio di Karasuno. Il video presenta frammenti di tutte le partite di Karasuno finora, tra cui Aoba Johsai, Shiratorizawa, Inarizaki e, naturalmente, Nekoma High. Lo stesso si riflette anche nel nuovo poster del prossimo film che vede protagonisti molti ex avversari come Oikawa, Ushijima, Atsumu, Osamu, Kuroo, Kenma e molti altri.

In quanto tale, il prossimo incontro contro Kamomedai è destinato a concludere tutti gli sforzi di Karasuno finora, nonché la somma dei loro archi narrativi individuali. Detto questo, come indica il titolo, questo incontro finale vedrà in particolare Hinata sotto i riflettori mentre compete con Korai Hoshiumi di Kamomedai per il titolo di Piccolo Gigante.

Tuttavia, per quanto questa notizia possa essere emozionante, non fa che confermare una preoccupazione di vecchia data tra i fan riguardo al finale di Haikyu!! dell’anime. Prima della partita contro Nekoma, ogni partita centrale di Haikyu!! ha ricevuto una stagione a sé stante, e per quanto il film Dumpster Battle sia stato grandioso, i fan non hanno potuto fare a meno di pensare che sarebbe stato molto meglio in formato episodico. Sebbene non ci sia molto del manga di Haikyu!! da adattare, i fan temono da tempo che l’intero finale possa essere compresso in una serie di film.

Fonte – Comicbook