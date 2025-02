Gwen Stacy torna dalla morte come Dark Gwenpool

“Non c’è più nulla di sacro”, recitava il teaser uscito nei giorni scorsi della nuova serie di Gwenpool che riporterà in vita Gwen Stacy come una sorta di controparte malvagia di Gwendolyn Poole.

La sua morte è stato il momento più straziante della storia del fumetto. Il suo ritorno sarà il più scandaloso! Preparatevi all’impensabile con la resurrezione di GWEN STACY!

I pazzi responsabili sono l’autore di bestseller Cavan Scott (STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA) e l’artista astro nascente Stefano Nesi, che a maggio riporteranno il primo amore di Spider-Man nelle vesti di assassina a sangue freddo nella una nuova miniserie GWENPOOL!

What? Gwen Stacy has returned from the grave? And she’s gone a bit Weapon X? And I’m writing her — and Spider-man, and Kate, Bishop, and the original Gwenpool AND JEFF THE LAND SHARK??? What a day! #marvel #gwenstacy #gwenpool #comicnews #comicbooks #comics — Cavan Scott (@cavan.bsky.social) 18 febbraio 2025 alle ore 20:14

Gwen Stacy torna nei panni di una GWENPOOL più oscura, più letale e ancora più scapestrata, e chi meglio di quella superfan della Marvel Comics che è la Gwenpool originale può aiutare Spidey a superare questa rivelazione che gli spezza l’anima! Non è la prima volta che Peter Parker deve fare i conti con un possibile ritorno in scena della sua prima storica fidanzata uccisa da Goblin, a partire dal clone apparso già negli anni ’70 fino al recente “fantasma” creato dal Celestiale nella saga AXE: Judgment Day.

Si tratta di un team-up selvaggio in cui i due corrono a risolvere questo mistero sconvolgente prima che sia troppo tardi, perché Gwendolye Poole sa meglio di chiunque altro che non c’è abbastanza tempo per due Gwenpool!

Gwen vs. Gwen We’re having so much fun with this! Hope you will too come May. — Cavan Scott (@cavan.bsky.social) 18 febbraio 2025 alle ore 22:57

GWENPOOL È TORNATA ED È PIÙ PERICOLOSA CHE MAI!

La vita della deformatrice della realtà preferita da tutti sta cambiando. Un doppelganger più grintoso sta portando il suo marchio di giustizia iper-violenta in una NYC piena di battaglie! Chi è questa Gwenpool oscura? E cosa vuole dallo stupefacente Spider-Man? Kate Bishop e Jeff the Land Shark sono le guest-star di una serie che vi sconvolgerà nel profondo!

Sulla coraggiosa decisione di resuscitare Gwen, Scott ha dichiarato:

“È un onore assoluto! Distruggere i mondi di Gwenpool e di Spider-Man? Sì, grazie! Gwen Stacy è tornata dalla tomba e più letale che mai. Abilità stile Arma-X? Sì. Una serie di attacchi micidiali? È fatta. Questa non è la Gwen che ricordate”. Ma chi c’è dietro la sua miracolosa resurrezione? E cosa è successo all’esistenza solitamente attenta della Gwenpool originale? Aggiungete Kate Bishop e Jeff the Land Shark al mix e avrete la serie Marvel dei miei sogni!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Nesi (@stefanonesi_art)

La serie segna il debutto alla Marvel Comics dell’artista Stefano Nesi, noto per il suo acclamato lavoro recente su Batman, su cui Scott ha speso ottime parole: