Gundam GQuuuuuuX: nuove indiscrezioni sulla finestra di uscita dell’anime

L’attesa per Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX continua a crescere e, secondo alcune indiscrezioni, il nuovo anime potrebbe arrivare già nella primavera del 2025. Questa nuova serie rappresenta una delle uscite più attese dell’anno, non solo perché è il prossimo capitolo dell’iconico franchise Gundam, ma anche perché vede coinvolto lo stesso team creativo dietro Neon Genesis Evangelion, incluso Hideaki Anno.

Il film riassuntivo -Beginning-, che copre i primi tre episodi della serie, è già stato rilasciato nelle sale giapponesi il 17 gennaio 2025, rivelando dettagli cruciali sulla storia e l’ambientazione. Tuttavia, Sunrise, Bandai Namco Filmworks e Studio Khara non hanno ancora annunciato ufficialmente una data di uscita per la serie completa.

Quando esce Gundam GQuuuuuuX?

Secondo alcuni report, il debutto di Gundam GQuuuuuuX potrebbe avvenire ad aprile 2025. Questa informazione emerge da un’indiscrezione diffusa durante la trasmissione di Magic Jam in Giappone il 29 gennaio, con un possibile riferimento di Kadoguchi di The Orchard Japan a un’uscita sulla rete NNS (Nippon TV) nello stesso periodo.

Se confermato, il lancio in aprile sarebbe perfettamente in linea con le altre serie di punta della stagione primaverile, tra cui il ritorno dell’anime di One Piece. Tuttavia, è importante sottolineare che questa non è ancora una conferma ufficiale da parte degli studi coinvolti.

Perché Gundam GQuuuuuuX è così atteso?

Ci sono molte ragioni per cui i fan dei mecha stanno aspettando con impazienza Gundam GQuuuuuuX. La più evidente è la partecipazione di Hideaki Anno e del team di Evangelion, il che suggerisce una narrazione più profonda e un’atmosfera carica di simbolismo ed esistenzialismo, proprio come accadde con Evangelion.

Inoltre, il successo recente di Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury ha riportato il franchise sotto i riflettori, dimostrando che il pubblico è ancora affamato di storie ambientate nell’universo Gundam. Il nuovo anime, tra l’altro, segue la tradizione di Witch from Mercury con una protagonista dai capelli rossi, una scelta stilistica che potrebbe rivelarsi un omaggio o un nuovo trend all’interno del franchise.

Gundam GQuuuuuuX: un ritorno alle origini?

Uno degli aspetti più intriganti di Gundam GQuuuuuuX è il suo collegamento con la serie originale. Il film -Beginning- ha già rivelato che il nuovo anime sarà ambientato in un universo alternativo di Mobile Suit Gundam, ma riporterà in scena personaggi classici, tra cui un’iconica figura della saga.

Con il film che ha dominato il box office giapponese per due settimane consecutive, il 2025 potrebbe rivelarsi l’anno di Gundam. Se il franchise riuscirà a mantenere il suo slancio, potremmo trovarci di fronte a una delle serie più importanti della storia recente dell’animazione mecha.

