Gundam celebra la sua storia con una scultura di neve epica

Mobile Suit Gundam ha attraversato decenni, evolvendosi dal classico anime che ha introdotto Amuro e Char fino a esplorare nuove linee temporali e universi alternativi. Con l’arrivo imminente del nuovo progetto Gundam GQuuuuuux, che debutterà nei cinema nordamericani a fine mese, l’entusiasmo per il franchise è alle stelle. A rendere omaggio alla serie ci ha pensato anche il Sapporo Snow Festival, che ha realizzato un’imponente scultura di neve raffigurante due delle Mobile Suit più iconiche: il primo Gundam della serie originale e il nuovo modello protagonista di GQuuuuuux.

L’incontro tra passato e futuro nella neve

Il Sapporo Snow Festival è una tradizione giapponese che risale al 1950, celebre per le sue gigantesche sculture di neve. Negli ultimi anni, il festival ha reso omaggio a numerosi franchise anime come Yu-Gi-Oh, That Time I Got Reincarnated As A Slime, Golden Kamuy e molti altri. Quest’anno è stato il turno di Gundam, con una spettacolare scultura alta cinque metri che celebra l’eredità del franchise.

Questa impressionante opera d’arte raffigura il primo Mobile Suit della serie originale e il nuovo modello di Gundam GQuuuuuux, segnando simbolicamente l’evoluzione del franchise. La scultura resterà visibile fino all’11 febbraio, ma fortunatamente i fan di tutto il mondo possono ammirarla attraverso le immagini condivise dagli account ufficiali di Gundam sui social media.

Gundam GQuuuuuux e il futuro del franchise

Con Gundam GQuuuuuux pronto a debuttare nei cinema il 28 febbraio, e con la serie TV prevista per la primavera, il 2025 si prospetta un anno memorabile per gli appassionati di mecha. Inoltre, è già in lavorazione il sequel di Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash, mentre il film live-action di Gundam prodotto da Bandai Namco e Legendary Entertainment continua a far parlare di sé.

Con così tanti progetti in arrivo, Gundam si conferma ancora una volta come uno dei pilastri dell’animazione giapponese, pronto a mantenere il suo posto d’onore tra i giganti dell’industria.

