Gli annunci manga Star Comics a Lucca Comics 2025

Star Comics ha annunciato, in occasione della prima giornata del Lucca Comics & Games, una valanga di titoli che ci terranno compagnia nella prima parte del 2026. Tra nuove uscite, grandi ritorni e veri e propri gioielli d’autore, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Partiamo da ICHI THE WITCH, il nuovo fenomeno di Weekly Shonen Jump e vincitore del primo premio ai Next Manga Awards 2025. Una storia che promette azione, mistero e magia in grande stile, insomma, la prossima grande hit è pronta a far parlare di sé.

Torna anche un nome leggendario: Tetsuya Chiba, l’autore di Rocky Joe, con Diario di una vita tranquilla. Un’opera intima e toccante in cui il maestro racconta se stesso con la sincerità e la delicatezza che solo chi ha vissuto davvero il manga può trasmettere.

Per gli amanti dell’arte, arrivano i due splendidi CLAMP EXHIBITION OFFICIAL ART BOOK – COLOR WHITE e COLOR BLACK, un viaggio nell’essenza delle CLAMP attraverso i temi di “Color”, “Love”, “Adventure”, “Magic” e “Phrase”. Due volumi imperdibili per chi ha amato opere come Card Captor Sakura, X o Tsubasa Chronicle.

E non finisce qui: tra i titoli più attesi troviamo BEYBLADE X, scritto da Homura Kawamoto, Hikaru Muno e illustrato da Posuka Demizu (The Promised Neverland), e l’intensa storia romantica Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me, di Eiko Mutsuhana e Gin Shirakawa. Da tenere d’occhio anche MAD, una serie che mescola horror e fantascienza in un mondo post-apocalittico pieno di tensione e sorprese, pronta a tenervi incollati pagina dopo pagina

Spazio anche all’emozione con Never Let Go – Box, premiato ai Chil Chil BL Awards, e all’amore ironico e tenero di Ayaka is in Love with Hiroko! di Sal Jiang.

Chiudono il ricco elenco alcuni titoli davvero speciali: l’imperdibile The Ghost in the Shell Omnibus, il suggestivo Kraken Mare di Dorison e Dall’Oglio, il sorprendente Cold di Ban Zarbo e la dolce commedia Please, Love Flowers di Keiko Iwashita.

Il 2026 di Star Comics si preannuncia esplosivo, e non vediamo l’ora di tuffarci in tutte queste nuove avventure.