MANGA BOMBER torna in Italia con una nuova edizione per Star Comics

A vent’anni dalla sua prima uscita in Italia, MANGA BOMBER sta per fare il suo grande ritorno. Edizioni Star Comics ha infatti annunciato l’arrivo della New Edition, disponibile con il primo volume dal 28 ottobre. Una notizia che ha fatto subito impazzire i fan della vecchia guardia e che ha acceso la curiosità anche di chi non aveva mai sentito parlare di questo titolo prima d’ora.

Il manga di Kazuhiko Shimamoto, uscito in Giappone verso la fine degli anni ’90, è diventato col tempo una vera perla per chi ama le storie che raccontano il mondo dei mangaka dall’interno. Parla di un gruppo di ragazzi con un sogno enorme, diventare autori di successo, tra sfide, amicizie, rivalità e tanta passione. È una di quelle opere che ti fanno capire quanto sudore e dedizione ci siano dietro ogni tavola disegnata, con quella dose di energia e intensità che solo Shimamoto sa trasmettere.

Questa nuova edizione promette una veste completamente rinnovata, con una cura editoriale superiore e materiali aggiornati. Star Comics ha deciso di riportare in auge il titolo per celebrarne l’impatto e farlo scoprire a chi, magari, all’epoca non lo aveva mai letto. È anche un modo per rendere omaggio a un autore che ha influenzato moltissimi mangaka successivi, con il suo stile energico e la sua capacità di raccontare la passione creativa in modo viscerale.

Il ritorno di MANGA BOMBER arriva in un periodo in cui il dietro le quinte dell’industria manga affascina sempre più lettori, complice anche il successo di opere come Bakuman. Ma Shimamoto lo aveva raccontato molto prima, con una forza narrativa e un’energia che ancora oggi riescono a trasmettere quella stessa voglia di lottare per i propri sogni.

Segnate la data sul calendario: il 28 ottobre si riaccende la fiamma di MANGA BOMBER, pronto a esplodere di nuovo nelle librerie italiane.