Jujutsu Kaisen: quali sono le condizioni di salute di Gege Akutami?

Marco Strignano 17/08/2025

Jujutsu Kaisen si è concluso a settembre dell’anno scorso e i volumi 29 e 20 sono stati pubblicati simultaneamente il 25 dicembre 2024 in Giappone. Il manga scritto e disegnato da Gege Akutami è considerato ampiamente come una delle serie più innovative degli ultimi anni e sebbene sia sia il primo progetto del mangaka citato, la serie ha raggiunto livelli di popolarità senza precedenti. Soprattutto questa continua a crescere anche dopo la sua conclusione. Per quanto riguarda la serie televisiva, la terza stagione è stata annunciata subito dopo la conclusione della seconda a dicembre 2023.

La prossima stagione della serie anime seguirà Yuji Itadori alle prese con le conseguenze dell’incidente di Shibuya, mentre cercherà di trovare un modo per liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione. Il finale di Jujutsu Kaisen è stato incredibilmente controverso, lasciando i fan con l’amaro in bocca, dopo sei anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump. Il lato positivo è che Gege Akutami ha lasciato un messaggio di speranza nell’ultimo volume sul suo potenziale ritorno, probabilmente con un nuovo manga. Tuttavia, potrebbe non accadere così presto.

Gege Akutami ha recentemente dato il suo contributo per il gioco di carte di One Piece, condividendo le splendide immagini dei Cinque Astri di Saggezza. Oltre alle immagini, Akutami ha anche condiviso un messaggio in cui esprime la sua volontà di ricambiare il favore di Eiichiro Oda. Il mangaka di Jujutsu Kaisen ha dichiarato di essersi ammalato verso la fine della serializzazione del manga e non di non aver visto una via d’uscita finché Oda non l’ha portato in ospedale.

Dopo essermi completamente ripreso e aver terminato la serializzazione, volevo ringraziarlo in qualche modo, ma non ero sicuro in che modo; così, ho deciso di ripagarlo con il mio lavoro“, ha condiviso Akutami. Ha anche aggiunto di essersi divertito moltissimo a disegnare Saint Nusjuro, e di essere rimasto sbalordito dalle specifiche di colore degli Astri.

Durante la serializzazione di Jujutsu Kaisen, Akutami si ammalava spesso a causa del troppo lavoro e della costante pressione degli editori. Diversi mangaka, soprattutto quelli che lavorano con un programma settimanale, soffrono di ogni tipo di disturbo a causa dei ritmi impegnativi. Disegnare un manga su base settimanalmente, ha avuto un impatto negativo sulla sua salute ma, fortunatamente, Akutami si sta riprendendo anche se non ha ancora specificato se tornerà con uno spin-off di Jujutsu Kaisen o con una serie nuova.

