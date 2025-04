Gachiakuta: svelato il trailer e la locandina del personaggio Zanka

Il sito ufficiale e il profilo X dell’anime Gachiakuta hanno recentemente pubblicato un breve trailer e una visual dedicati a Zanka Nijiku, uno dei personaggi principali della serie. Questa anteprima offre ai fan uno sguardo più approfondito su Zanka, evidenziando il suo ruolo cruciale nella trama e la sua imponente presenza.

Un’anteprima su Zanka

Nel nuovo trailer, Zanka viene presentato come un guerriero esperto e determinato, membro del gruppo dei “Cleaner”, incaricati di combattere le creature mostruose nate dai rifiuti dell’umanità. La locandina mostra Zanka in una posa dinamica, armato del suo “vital instrument”, un oggetto quotidiano trasformato in arma grazie a un significato speciale. Il design del personaggio riflette l’estetica unica dell’anime, influenzata dall’arte dei graffiti.

Dettagli sulla produzione

Gachiakuta è l’adattamento anime del manga dark fantasy di Kei Urana, con contributi artistici di Hideyoshi Andou. La serie è prodotta dallo studio Bones, noto per titoli come My Hero Academia e Fullmetal Alchemist: Brotherhood. La regia è affidata a Fumihiko Suganuma, mentre Hiroshi Seko cura la sceneggiatura. Il character design è opera di Satoshi Ishino. Il cast vocale include Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Zanka, Aoi Ichikawa come Rudo, Katsuyuki Konishi come Enjin e Yumiri Hanamori come Riyo Reaper.

Trama e ambientazione

La storia segue Rudo, un giovane che vive nei bassifondi di una città fluttuante, dove i ricchi gettano i loro rifiuti nell’abisso sottostante. Falsamente accusato di omicidio, Rudo viene esiliato nel “Pit”, un luogo infestato da mostri nati dai rifiuti. Per sopravvivere e cercare vendetta, si unisce ai “Cleaner”, combattendo le creature con armi create da oggetti comuni carichi di significato.

Uscita e disponibilità

L’anime Gachiakuta debutterà a luglio 2025 e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll. Con la pubblicazione del trailer e della locandina di Zanka, l’attesa per la serie continua a crescere tra i fan.