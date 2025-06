Gachiakuta: svelato il nuovo trailer della serie anime

Gachiakuta è il nuovo progetto dello studio di animazione giapponese BONES, noto al pubblico per My Hero Academia e la serie spin-off Vigilante: My Hero Academia. Gachiakuta debutterà su Crunchyroll il mese prossimo e ha recentemente pubblicato un nuovissimo trailer che mette in luce una realtà in cui un ragazzo solitario viene abbandonato in un mondo di spazzatura.

All’Anime Expo di quest’anno, BONES presenterà in anteprima i primi due episodi della serie. Il panel vedrà la partecipazione dei mangaka Kei Urana e Hideyoshi Andou, insieme al produttore Naoki Amano. Inoltre, come già accaduto con altre serie televisive come Demon Slayer, Crunchyroll sta anche pianificando un “tour mondiale” per Gachiakuta che si svolgerà in diverse località mondiali, tra cui in Italia il 4 luglio alle 18:30 a Roma in Piazza della Repubblica (The Space Moderno).

L’annuncio ha svelato anche due nuove voci che si uniranno al cast del doppiaggio. Il primo è Toshiyuki Morikawa e doppierà Regto, descritto come “L’uomo che ha cresciuto Rudo dopo la perdita dei genitori”. Il secondo Yuuki Shin e darà la sua voce a Jabber, descritto come “Uno dei “Raiders”, un gruppo di banditi di terra. Combatte usando anelli contenenti una potente neurotossina”.

Gachiakuta è un manga scritto e disegnato da Kei Urana, pubblicato da Weekly Shōnen Magazine a partire da febbraio 2022. Gli eventi ruotano attorno al protagonista principale Rudo, che vive nei bassifondi di una città galleggiante dove i poveri sopravvivono all’ombra dei ricchi, che conducono una vita agiata e gettano la loro spazzatura nell’abisso. Ma, un giorno, Rodo viene falsamente accusato di omicidio e la sua ingiusta condanna lo porta a una punizione inimmaginabile: l’esilio oltre il limite, insieme al resto della spazzatura.

In superficie, i rifiuti abbandonati dell’umanità hanno generato mostri feroci, e Rudo, per scoprire la verità e vendicarsi di coloro che lo hanno gettato all’Inferno, dovrà padroneggiare un nuovo potere e unirsi a un gruppo noto come i Pulitori che combattono le gigantesche bestie della spazzatura del Pozzo.

La prima stagione di Gachiakuta sarà disponibile in streaming in esclusiva su Crunchyroll a partire dal 6 luglio, quindi manca un mese al debutto di questa serie molto attesa.