Anime Factory e Crunchyroll: una nuova ondata di anime in arrivo in home video

Anime Factory e Crunchyroll annunciano con entusiasmo una nuova serie di imperdibili uscite anime in home video, destinate ad arricchire le collezioni dei fan italiani nei prossimi mesi. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con la prima ondata di titoli, le due realtà, rispettivamente punto di riferimento in Italia e leader globale nel panorama anime, tornano a collaborare per portare sul mercato una selezione curata e variegata di serie e film d’animazione giapponese.

Una line-up ricca di emozioni e generi

La nuova line-up si presenta come un viaggio attraverso i generi più amati: dal fantasy malinconico allo sportivo adrenalinico, fino al kaiju-action e al family thriller. Tra i titoli annunciati spicca Frieren – Oltre la fine del viaggio, un racconto emozionante su cosa significhi davvero vivere, attraverso gli occhi dell’elfa Frieren. Ranking of Kings, invece, continua a incantare con la storia del piccolo e coraggioso principe Bojji, mentre Kaiju No. 8 promette azione e ironia con la trasformazione di Kafka Hibino in un kaiju.

Il ritorno dei grandi successi

Non mancano i grandi ritorni: Haikyu!! – Battaglia all’ultimo rifiuto riaccende la storica rivalità tra Karasuno e Nekoma, mentre SPY x FAMILY CODE: White riporta la famiglia Forger in un’avventura cinematografica carica di azione e risate.

Un’esperienza home video da collezione

Questa nuova collaborazione tra Anime Factory e Crunchyroll conferma la volontà di offrire al pubblico italiano non solo titoli di successo, ma anche edizioni speciali da collezione che valorizzano al massimo l’esperienza dell’home video. Una strategia che unisce qualità, passione e un’offerta sempre più ricca per soddisfare fan di ogni età e gusto.

Scopri di più sulle prossime uscite

Per scoprire tutti i dettagli sulle prossime uscite, basta visitare i siti ufficiali di Anime Factory e Crunchyroll. Una nuova stagione di emozioni anime è pronta a iniziare… direttamente nel salotto di casa.