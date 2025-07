Gachiakuta: la première della prima stagione svela il futuro della serie

La serie televisiva di Gachiakuta ha finalmente debuttato su Crunchyroll con la prima stagione e i fan sono già ossessionati dal viaggio di Rudo nella Fossa. L’adattamento anime in questione è uno dei più attesi del 2025, grazie all’incredibile successo del manga di Kei Urana. Con il primo episodio ora disponibile, i fan si chiedono quale sarà il futuro di Gachiakuta e recentemente è arrivato un aggiornamento che renderà sicuramente tutti molto felici.

Il manga di Urana è stato serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2022. Da allora, ha conquistato tantissimi lettori in tutto il mondo, portanto Studio BONES a realizzare un adattamento anime che fa parte della ricchissima programmazione estiva del 2025. Nonostante la concorrenza, Gachiakuta potrebbe avere il programma di uscita più lungo di qualsiasi anime dell’estate 2025.

Dopo la première, l’account ufficiale X di Gachiakuta ha rivelato che la prima stagione sarà di due stagioni consecutive. Questo significa che non ci sarà una stagione da 12 episodi e nemmeno una pausa a metà stagione. Anche se il numero completo di episodi non è stato ancora, i fan si aspettano di vederne 24.

Gachiakuta ha debuttato su Crunchyroll il 6 luglio e la serie andrà avanti per tutta la stagione estiva per poi concludersi in autunno. Come accennato in precedenza, Gachiakuta è stato spinto come una delle grandi uscite in programma per la stagione anime estiva di quest’anno. E il primo episodio non ha deluso le aspettative, ma chiaramente bisogna vedere come si svilupperà negli episodi successivi.

La storia di Gachiakuta ruota attorno al protagonista principale Rudo, che vive nei bassifondi di una città galleggiante dove i poveri sopravvivono all’ombra dei ricchi che conducono una vita agiata. Questi non fanno altro che gettare la loro spazzatura da un lato, nell’abisso. Ma un giorno la vita di Rudo cambia completamente nel momenti in cui viene falsamente accusato di omicidio, il che lo porta a dover scontare una condanna inimmaginabile: l’esilio oltre il limite, insieme al resto della spazzatura.

In superficie, i rifiuti abbandonati dell’umanità hanno generato mostri feroci, e se Rudo vuole avere qualche speranza di scoprire la verità e vendicarsi di coloro che lo hanno gettato all’Inferno, dovrà padroneggiare un nuovo potere e unirsi a un gruppo noto come i Pulitori, che combattono le gigantesche bestie della spazzatura del Pozzo.