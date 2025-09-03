Gachiakuta: due nuovi personaggi arrivano nell’anime con l’episodio 9

L’episodio 9 di Gachiakuta, l’anime tratto dal manga di Kei Urana e Hideyoshi Andou, porterà con sé una novità che i fan aspettavano con impazienza: l’arrivo di due nuovi personaggi che andranno ad arricchire ulteriormente la storia. Si tratta di August e Remlin, interpretati da due doppiatori di grande esperienza e talento.

A dare voce ad August troviamo Mamoru Miyano, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo Light Yagami in Death Note, Osamu Dazai in Bungo Stray Dogs e Rintarou Okabe in Steins;Gate. Il suo ingresso in Gachiakuta è stato accolto con entusiasmo dalla community, e già dalle prime battute August sembra destinato a lasciare il segno.

Accanto a lui, Yuko Sanpei presta la voce a Remlin. Anche lei vanta una carriera ricca di ruoli amati, tra cui Boruto Uzumaki in Boruto: Naruto Next Generations, Tsubasa Ozora in Captain Tsubasa (2018) e Nozomi Yumehara in Yes! Precure 5. La sua interpretazione promette di dare grande profondità a Remlin, aggiungendo nuove sfumature al racconto e offrendo spunti che i fan del manga già conoscono e che ora troveranno nuova vita nell’anime.

La serie animata Gachiakuta continua quindi a espandersi e a sorprendere episodio dopo episodio. Disponibile in simulcast su Crunchyroll, l’anime è stato confermato per un totale di 24 episodi distribuiti su due cour consecutivi. Questo significa che ci aspetta un percorso lungo e avvincente, con spazio per sviluppare al meglio personaggi e dinamiche narrative.

Per chi sta seguendo l’adattamento, l’episodio 9 rappresenta un punto di svolta che apre la strada a nuovi sviluppi. E per chi magari si avvicina solo adesso alla serie, è il momento giusto per recuperare gli episodi precedenti e immergersi in un mondo ricco di azione, mistero e personaggi memorabili.

Con l’arrivo di August e Remlin, Gachiakuta conferma di essere una delle novità più interessanti della stagione anime, capace di sorprendere e di costruire attesa settimana dopo settimana.