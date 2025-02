G Gundam: il ritorno di Domon Kasshu con un nuovo Mech spettacolare

Il franchise di Gundam è in fermento con l’uscita imminente di Gundam GQuuuuuux, ma un’altra serie amata dai fan sta facendo parlare di sé con rivelazioni incredibili. Mobile Fighter G Gundam, una delle serie più iconiche degli anni ’90, sta tornando con un sequel sotto forma di romanzo, intitolato Mobile Fighter G Gundam Gaiden: The East is Burning.

Questa nuova storia introduce due nuovi protagonisti, Master Junior e H, ma ciò non significa che Domon Kasshu sia stato dimenticato. Al contrario, l’eroe della serie originale è pronto a tornare in azione con un nuovo potentissimo mech che ha già catturato l’attenzione dei fan.

Il debutto del God Gundam II

Nella serie originale, Domon Kasshu iniziava il suo percorso con il Shining Gundam, un mech che lo ha accompagnato nei leggendari tornei Gundam e gli ha permesso di eseguire tecniche devastanti come il celebre “Shining Finger”. Tuttavia, dopo aver perso il suo primo mech durante la battaglia contro il temibile Devil Gundam, Domon ha ricevuto il God Gundam, un’unità ancora più potente.

Ora, con il sequel in arrivo, è stato rivelato che Domon avrà una nuova armatura: il God Gundam II. Secondo la descrizione ufficiale, questo Gundam è stato sviluppato per le finali del 13° Gundam Fight ed è dotato di una Core Lander aggiornata. Inoltre, le ali del God Gundam II possono separarsi e funzionare come armi autonome, aumentando la sua versatilità in combattimento.

L’anticipazione è ancora più alta grazie alla possibilità che il nuovo mech venga rilasciato sotto forma di Gunpla, ovvero i celebri modellini in plastica di Gundam, amatissimi dai collezionisti.

Il sequel di G Gundam: trama e dettagli

Al momento, il sequel non è stato annunciato come un adattamento anime, ma il fatto che sia stato creato da Yasuhiro Imagawa, regista della serie originale, lo rende ufficialmente canonico all’interno del franchise.

Ecco la sinossi ufficiale rilasciata da Bandai Namco:

“Sono passati dodici anni dall’Incidente DG, che ha gettato l’umanità nella paura. I tornei Gundam sono stati cancellati per rimuovere la contaminazione del DG Dust su varie parti della Terra. Master Juniorincontra H, una ragazza che porta con sé un’enorme spada e sta cercando un leggendario tesoro noto come Oriental Pearl. Questa perla contiene i segreti della scuola di arti marziali dell’Undefeated East. Per trovare il tesoro, i due si mettono in viaggio alla ricerca di Domon Kasshu.”

L’attesa per questo sequel è alle stelle e i fan sperano che Bandai Namco possa annunciare presto un adattamento anime. Con il ritorno di Domon Kasshu, una nuova generazione di combattenti e un mech rivoluzionario, il futuro di G Gundam si preannuncia epico.

Fonte Comic Book – Twitter