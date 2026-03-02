Frieren: confermato un episodio speciale in vista della fine della seconda stagione

La seconda stagione di Frieren: Oltre la fine del viaggio si distingue come una delle migliori serie del programma invernale del 2026. Di soli 10 episodi, la seconda stagione si concluderà a marzo 2026 dopo aver adattato uno dei migliori archi narrativi del manga di sempre. Mentre il viaggio di Frieren continua, l’anime è andato in pausa per una settimana per preparare l’arco narrativo di Divine Revolte e tornare con l’episodio 6 il 27 febbraio. Poco prima della fine prevista della stagione in corso, la serie ha annunciato un’altra emozionante sorpresa per i fan. Il sito web ufficiale di Frieren conferma che i membri del cast appariranno il 12 marzo 2026, nel programma speciale ABEMA – Defeat! Divine Skill Revolte.

L’episodio andrà in onda sul canale alle 22:00, un giorno prima dell’uscita dell’episodio 8 della seconda stagione. I doppiatori di Frieren (Atsumi Tanezaki), Fern (Kana Ichinose) e Stark (Chiaki Kobayashi) appariranno durante il programma e discuteranno degli sviluppi della seconda stagione finora, oltre ad approfondire l’ultimo arco narrativo. Inoltre, il cast parlerà del fascino della storia e di cosa aspettarsi in futuro. L’episodio andrà in onda solo sul canale televisivo giapponese, anche se è possibile che le discussioni tra i membri del cast vengano condivise in seguito.

L’anime ha concluso l’arco narrativo “Continua il Viaggio nel Nord” prima della pausa, in cui Frieren e il suo gruppo incontrano nuove persone e si imbattono in mostri minacciosi. Le terre del Nord sono ancora in difficoltà a causa degli attacchi dei demoni, e la situazione peggiorerà man mano che si avvicinano alla loro destinazione. La minaccia dei demoni è ancora un problema importante, soprattutto al Nord, nei pressi di un punto dove un tempo si trovava il palazzo del Re Demone.

L’anime continua a seguire il viaggio del gruppo verso la regione di Rufen, sull’Altopiano Settentrionale. Il gruppo riceve la missione di uccidere un demone che ha distrutto un villaggio. Si riuniscono con alcune vecchie conoscenze e presto incontreranno Revolte, uno dei personaggi più potenti della serie. L’arco narrativo è lungo solo sei capitoli, quindi c’è la possibilità che la seconda stagione possa dare inizio all’arco narrativo della Terra Dorata, anche se non riuscirà ad adattarlo completamente.

Per quanto riguarda il manga, ricordiamo che a novembre è stata annunciata una pausa a tempo indeterminato a causa delle cattive condizioni di salute dei mangaka. Sebbene entrambi stiano lavorando alla storia durante la pausa, ad oggi non ci sono ancora aggiornamenti sul suo ritorno.