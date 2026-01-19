Frieren – Oltre la fine del viaggio: un ritorno fatto di silenzi, tempo e memoria

Ho avuto la possibilità di vedere in anteprima il primo episodio della seconda stagione di Frieren – Oltre la fine del viaggio, e posso dirlo subito: il ritorno di questa serie è esattamente come lo ricordavamo, ma con una consapevolezza ancora più profonda. L’episodio 1 sarà disponibile su Crunchyroll dal 16 gennaio, e rappresenta un rientro molto delicato, che non ha bisogno di effetti clamorosi per farsi sentire.

La storia riprende il cammino di Frieren, Fern e Stark verso Aureole, la terra dove riposano le anime. Ma come già accaduto nella prima stagione, il viaggio conta più della meta. Questo primo episodio non corre, non forza nulla: si prende il suo tempo, osserva i personaggi, lascia spazio ai silenzi e a quei piccoli momenti che rendono Frieren diverso da qualsiasi altro fantasy attualmente in circolazione.

Senza entrare in spoiler, quello che colpisce subito è il tono. C’è una continuità emotiva fortissima con il finale della prima stagione, come se non ci fosse mai stata una vera interruzione. Frieren resta un personaggio che comunica tantissimo senza bisogno di parole, mentre Fern e Stark continuano a crescere, sia come individui sia come parte di un gruppo che ormai funziona in modo naturale, quasi quotidiano.

Dal punto di vista tecnico, Madhouse conferma un livello altissimo. Le atmosfere sono curate nei minimi dettagli, i fondali respirano e la regia di Tomoya Kitagawa accompagna la narrazione con grande sensibilità. La colonna sonora di Evan Call, anche quando resta in sottofondo, è capace di amplificare ogni emozione senza mai risultare invadente. È uno di quegli anime che ti “avvolgono” più che colpirti.

Questo primo episodio non cerca di stupire, ma di farti sentire di nuovo a casa. È un inizio che parla di memoria, di tempo che passa e di legami che si trasformano lentamente. Se la seconda stagione continuerà su questa strada, Frieren è pronta ancora una volta a lasciare il segno, non con la forza, ma con la delicatezza che l’ha sempre resa speciale.

L’appuntamento è fissato: dal 16 gennaio su Crunchyroll, con nuovi episodi ogni venerdì. Il viaggio continua. E, almeno per ora, sembra essere iniziato nel modo migliore possibile.