Fire Force Stagione 3 Parte 2: Il Teaser è arrivato su Crunchyroll!

Se siete fan di Fire Force, preparatevi a nuove scintille: è finalmente uscito il teaser della seconda parte della terza stagione.

La grande novità? Akira Ishida entrerà a far parte del cast nei panni di Oguro, aggiungendo ancora più carisma a un mondo già pieno di azione e mistero.

L’anime arriverà su Crunchyroll a gennaio 2026, e le aspettative non potrebbero essere più alte.

Per chi segue la serie sin dall’inizio, Fire Force di Atsushi Okubo ci ha abituati a un mix esplosivo di adrenalina, poteri incendiari e colpi di scena.

La storia ci porta in una Tokyo in fiamme, dove i cittadini rischiano di scomparire vittima di misteriosi fenomeni di combustione spontanea.

A proteggere la città ci pensa la Fire Force, e Shinra è pronto a unirsi alla lotta.

Ora, come membro della Company 8, userà i suoi “Devil’s Footprints” per tenere lontane le fiamme, ma il suo passato e un oscuro segreto potrebbero far esplodere tutto.

Dietro le quinte, la produzione rimane di alto livello: Tatsuma Minamikawa guida la regia e la composizione della serie, Hideyuki Morioka si occupa dei character design, mentre Kenichirou Suehiro firma le musiche.

David Production conferma la sua esperienza dietro l’animazione, garantendo qualità e spettacolo visivo come ci si aspetta da una serie di questo calibro.

La prima stagione aveva già conquistato il pubblico con il suo mix di azione, tensione e humor, e la seconda aveva alzato ancora di più l’asticella.

Con questa seconda parte della terza stagione, la posta in gioco cresce ulteriormente, tra personaggi nuovi, misteri più profondi e battaglie mozzafiato che promettono di non farci respirare un attimo.

Per chi ama gli anime d’azione con un mondo ricco di dettagli e poteri unici, gennaio 2026 sarà un mese da segnare sul calendario: Fire Force ritorna per dimostrare ancora una volta perché continua a essere una delle serie più amate dagli appassionati di manga e anime.