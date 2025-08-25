Fire Force 3 Parte 2: rivelata una nuova visual

Nelle ultime ore è stata mostrata una nuova visual per Fire Force, che anticipa l’arrivo della terza stagione con la sua seconda parte. L’anime, tratto dal manga di Atsushi Ōkubo (autore anche di Soul Eater), tornerà a gennaio 2026 e sarà disponibile su Crunchyroll.

La serie, che con il tempo si è costruita una fanbase enorme grazie alle sue battaglie spettacolari, al tono cupo e all’ambientazione così particolare, si prepara ora a entrare in una fase della storia ancora più carica di tensione e colpi di scena.

Il primo cour della terza stagione aveva già acceso l’hype dei fan, lasciando sul tavolo diversi nodi narrativi irrisolti e momenti che promettono sviluppi spettacolari. Questa nuova parte, attesa ormai da mesi, dovrebbe andare a riprendere proprio da lì, portando avanti gli scontri che mettono di fronte la Fire Force e i loro nemici in una lotta che sembra sempre più grande di loro.

Il manga originale si è concluso nel 2022, e questo rende l’attesa per il prosieguo dell’anime ancora più forte: chi conosce già la storia sa che stiamo entrando in uno degli archi più importanti e carichi di tensione. Per chi invece sta seguendo solo la versione animata, questa seconda parte potrebbe riservare sorprese notevoli e scene che resteranno impresse a lungo.

La teaser visual rilasciata punta a stuzzicare la curiosità dei fan, mostrando i protagonisti in un’atmosfera che lascia intendere un escalation di conflitti e momenti chiave. Anche se al momento non sono stati diffusi altri dettagli su episodi o staff di produzione, l’appuntamento di gennaio è ormai segnato in rosso sul calendario degli appassionati.

Con Fire Force 3 Parte 2, la saga creata da Ōkubo si prepara a spingere ancora più in alto l’adrenalina, e le aspettative non potrebbero essere più alte. I fan non vedono l’ora di scoprire come la storia proseguirà e quali sorprese riserverà questa nuova fase dell’anime.