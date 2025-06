Fire Force: la terza stagione continua nel 2026 con la Parte 2

La conferma è arrivata poco dopo la conclusione della prima parte: la seconda parte della terza stagione di Fire Force debutterà a gennaio 2026 su Crunchyroll.

L’anime tratto dal celebre manga di Atsushi Ōkubo si prepara così a tornare sugli schermi con nuovi episodi ricchi di azione, misteri e rivelazioni che si avvicinano sempre di più al gran finale della storia.

Una stagione divisa per intensificare l’impatto

La terza stagione, annunciata inizialmente come l’ultima, è stata suddivisa in due parti per permettere allo studio di animazione di curare al meglio ogni sequenza e mantenere alta la qualità visiva.

La Parte 1 ha già iniziato a gettare le basi per lo scontro definitivo tra la Fire Force e la Chiesa del Sacro Sol, introducendo nuovi personaggi, alleanze inaspettate e momenti drammatici che hanno cambiato per sempre gli equilibri in gioco.

Verso la fine del cammino di Shinra

Con l’arrivo della Parte 2, la serie si prepara ad affrontare i capitoli conclusivi della guerra tra gli otto plotoni e i sostenitori dell’Adora Burst.

Il protagonista Shinra Kusakabe dovrà fare i conti non solo con nemici sempre più potenti, ma anche con la propria identità e con il peso delle sue scelte.

I fan del manga già conoscono l’intensità degli eventi che si avvicinano, mentre gli spettatori dell’anime possono aspettarsi una narrazione ancora più serrata e ricca di colpi di scena.

Crunchyroll conferma lo streaming globale

Come per le stagioni precedenti, sarà Crunchyroll a distribuire la Parte 2 in streaming a livello globale, con doppiaggi e sottotitoli in più lingue.

L’annuncio è arrivato in perfetta continuità con la prima parte, mantenendo alta l’attenzione della community e confermando che l’adattamento animato dell’opera di Ōkubo si sta avviando verso la sua naturale conclusione.

L’appuntamento è fissato: la seconda metà della terza stagione riaccenderà le fiamme di Fire Force a gennaio 2026, portando la serie verso un finale tanto atteso quanto infuocato.