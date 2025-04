Fermato in dogana con 38 carte Pokémon non dichiarate: sequestrato il bottino da 3.000 euro

Un cittadino svizzero è stato fermato al valico pedonale di Ponte Tresa mentre cercava di attraversare il confine con una scatola contenente 38 carte collezionabili Pokémon, per un valore complessivo di circa 3.000 euro. Le carte non erano state dichiarate al momento dell’ingresso, come richiesto dalle norme doganali. Il materiale, custodito in una confezione sigillata, è stato sottoposto a confisca amministrativa.

L’operazione è stata resa nota dalle autorità italiane, che hanno sottolineato come l’attenzione verso il commercio e traffico di oggetti da collezione, soprattutto quelli legati al fenomeno Pokémon, sia in costante aumento. Un settore in espansione che ha visto un aumento significativo del valore di alcune carte rare.

Il mercato delle carte collezionabili

Negli ultimi anni, infatti, il mercato delle carte collezionabili ha conosciuto una crescita esplosiva. Alcune carte rare sono arrivate a valere migliaia, se non centinaia di migliaia di euro, rendendo il settore particolarmente appetibile anche per chi cerca di aggirare le regole. Le forze dell’ordine, come la Guardia di Finanza, intensificano i controlli per contrastare il contrabbando e proteggere l’economia legale.

Sequestro e sanzioni

Questo è un episodio curioso ma significativo che evidenzia l’attenzione crescente delle autorità verso il mercato delle carte collezionabili. Difatti, negli ultimi anni, sono stati numerosi i sequestri di carte Pokémon contraffatte o non dichiarate. Ad esempio, nel marzo 2024, la Guardia di Finanza di Rieti ha sequestrato oltre 31.000 carte false durante controlli presso esercizi commerciali e fiere locali. Queste operazioni mirano a tutelare i consumatori e a garantire la legalità nel commercio di prodotti collezionabili.

Inoltre, l’episodio di Ponte Tresa sottolinea l’importanza di dichiarare correttamente le merci al confine, soprattutto in un contesto in cui il valore delle carte collezionabili può essere significativo. Le autorità continueranno a monitorare attentamente il settore per prevenire illeciti e proteggere sia i collezionisti che l’economia legale.