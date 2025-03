Pokémon Horizons conferma il salto temporale dei personaggi

The Pokemon Company ha entusiasmato i fan quando ha annunciato che Pokémon Horizons avrebbe avuto il primo salto temporale importante del franchise. Quando il protagonista era Ash Ketchum, il protagonista è rimasto all’età di 10 anni per tutti i 20 e più anni di trasmissione della serie anime. Ash è rimasto perpetuamente intrappolato nel corpo di un bambino di dieci anni. Mentre c’è un conforto nell’avere un personaggio che rimane lo stesso nel corso dei decenni, la mancanza di invecchiamento di Ash è stata fonte di angoscia tra i fan che nel frattempo erano cresciuti, si erano diplomati e avevano messo su famiglia.

I fan volevano vedere Ash crescere, ma gli animatori hanno deciso di mantenere l’anime in un’estate eterna per dare al mondo Pokemon una sensazione liberatoria e magica. La mancanza di invecchiamento di Ash faceva parte della natura emblematica dell’anime Pokémon, con la storia di Ash che sembrava fosse finita molto prima che il personaggio venisse sostituito da Liko e Roy. Gli autori di Pokémon Horizons non stanno commettendo lo stesso errore, permettendo ai protagonisti di progredire in modi che Ash non avrebbe mai potuto fare. L’anime ha confermato che il salto temporale è esattamente di un anno dopo l’ultimo episodio della stagione Alla ricerca di Laqua.

La ricerca di Laqua termina con i Rising Volt Tacklers in fuga dalla leggendaria terra di Laqua, ma non prima di perdere apparentemente il Professor Friede. L’episodio finale salta poi avanti di un anno con Liko tornata nella sua stanza del dormitorio dove alloggiava all’inizio della serie. Sta realizzando un libro illustrato basato sulle sue avventure. Nel frattempo, Roy è nel bel mezzo del nulla con il suo nuovo Mega Lucario e il resto dei suoi Pokémon, incluso il Capitano Pikachu. Ha un braccialetto con una Mega pietra, che prefigura una maggiore attenzione alle Mega Evoluzioni in Pokemon Mega Voltage, il seguito di Pokemon Horizons.

La nuova promozione per Mega Voltage ha anche rivelato un nuovo membro del cast principale, un ragazzo misterioso con un Mega Sableye. Formerebbe un nuovo quartetto con il trio preesistente di Liko, Roy e Dot. La nuova serie probabilmente si collegherà al prossimo videogioco Pokemon Legends Z-A, in uscita più avanti nel 2025. Con Horizons che ora si sposta canonicamente in avanti nel tempo di un anno, i fan ora si chiedono se ciò significhi che anche i personaggi precedenti dell’anime originale, come Ash, siano invecchiati di un anno. È possibile che finalmente vedremo un Ash Ketchum undicenne?

Fonte – Comicbook