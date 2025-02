Fantastic Four Fanfare, l’antologia d’autore del quartetto

Questo aprile, scrittori e artisti passati e presenti dei Fantastici Quattro si uniscono per celebrare la prima famiglia Marvel in FANTASTIC FOUR FANFARE.

La Prima Famiglia Marvel farà il suo attesissimo debutto nel Marvel Cinematic Universe in I Fantastici Quattro: Gli Inizi il 23 luglio, e la Marvel Comics celebrerà questo evento storico per tutto l’anno con emozionanti programmi di cover variant, nuove collezioni e molto altro!

Mentre la squadra si imbarca in nuove avvincenti avventure nell’attuale serie di Ryan North e gioca un ruolo fondamentale nell’imminente evento ONE WORLD UNDER DOOM, i fan potranno godersi anche racconti senza tempo ambientati lungo la storia dei Fantastici Quattro in FANTASTIC FOUR FANFARE, una serie limitata di quattro numeri in uscita ad aprile.

FANTASTIC FOUR FANFARE vede la partecipazione di alcuni dei più influenti narratori dei Fantastici Quattro, tra cui Jonathan Hickman, Mark Waid, Dan Slott, Alan Davis, J. Michael Straczynski, Chip Zdarsky, Mike Allred, Mark Bagley e altri, a raccontare nuove storie che catturano lo spirito e il cuore della squadra di supereroi che ha dato inizio a tutto! Ogni numero metterà in luce un diverso membro della squadra in storie spettacolari, perfette sia per i fan di lunga data che per i nuovi lettori.

Ecco cosa aspettarsi dalla prima uscita della serie: