Emma Frost torna nei panni della Regina Bianca

Un nuovo scintillante capitolo della storia sempre avvincente di Emma Frost inizia questo giugno con EMMA FROST: THE WHITE QUEEN, una miniserie di cinque numeri realizzata dalla pluripremiata scrittrice Amy Chu (Red Sonja, Poison Ivy: Cycle of Life and Death) e dall’acclamato artista Andrea Di Vito (DEADPOOL, INVINCIBLE IRON MAN -serie in cui Emma è stata co-protagonista-).

Ambientata quando l’iconica diva di diamante degli X-Men era ancora la fredda Regina Bianca del Club Infernale, EMMA FROST: THE WHITE QUEEN mette in scena Emma all’apice della sua notorietà di supercriminale, quando faceva di tutto per assicurarsi il suo trono all’interno della famigerata Cerchia Interna! Riflettendo tutte le sfaccettature di Emma, la saga ricorda ai lettori quanto fosse pericolosa la telepate più favolosa del mondo, mostrando al contempo ciò che la rende veramente una mutante regale , mentre usa la sua potente posizione per proteggere il futuro del genere mutante.

A secret scandal from Emma’s days in the Hellfire Club comes to light in #MarvelComics‘ ‘Emma Frost: The White Queen,’ by Amy Chu and Andrea Di Vito, coming this June. Witness Emma’s ruthless ascent to the top and learn more now: https://t.co/md025UOWLm 🎨: David Nakayama pic.twitter.com/rpBfuWq9MZ — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 7, 2025

NEI GIORNI PIÙ BUI DEL CLUB INFERNALE

Prima di diventare una colonna portante degli eroici X-Men, Emma Frost aveva un altro ruolo: REGINA BIANCA del CLUB INFERNALE! Mentre lotta per il potere con il resto della Cerchia Interna, assisti alla spietata ascesa di Emma verso il vertice! E quando scopre che all’interno del Club Infernale c’è una talpa che rivela segreti ai loro nemici giurati, gli X-Men, Emma non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità! Fate un tuffo nel passato di Emma, scoprite segreti sconvolgenti e preparatevi a inchinarvi alla Regina Bianca!

Amy Chu ha parlato così del progetto:

“Se c’è un personaggio che ho sempre voluto scrivere dopo Poison Ivy: Cycle of Life and Death, è Emma Frost, soprattutto l’Emma Frost CATTIVA.Questa sarà una storia completamente nuova incentrata su Emma, ambientata nei giorni classici prima che si unisca agli X-Men. Andremo in giro per il mondo a svelare i meccanismi interni del Club Infernale in un modo mai visto prima e introdurremo alcuni nuovi cattivi. Non posso credere che la Marvel mi permetta di farlo, è così eccitante!”.

Andrea Di Vito ha aggiunto:

“Non riesco a pensare a un personaggio più meritevole di una serie tutta sua di Emma Frost. La sua complessità da sola è carburante per infinite storie, e questa parla della Regina Bianca nella sua forma grezza, ambientata nel periodo in cui ha mosso i primi passi verso il vero potere. È un privilegio illustrare questi eventi, non c’è Emma migliore di così!”.