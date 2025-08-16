Eiichirō Oda scopre i set LEGO di One Piece

Netflix ha mostrato a Eiichirō Oda alcuni set LEGO ispirati al suo celebre manga One Piece e la sua reazione è semplicemente adorabile. Si è trovato davanti riproduzioni in miniatura della capanna a Windmill Village, del tendone del circo di Buggy il Clown, della battaglia ad Arlong Park, della Going Merry e del ristorante galleggiante Baratie. C’erano anche minifigure della ciurma di Cappello di Paglia e altri personaggi.

L’autore non è riuscito a trattenersi: “Fantastico”, ha detto, con più di un “sugoi!” sparato all’improvviso. “La realizzazione è incredibile” ha aggiunto, sottolineando quanto i dettagli fossero curati. Alla fine ha concluso: “Il bambino che è in me è entusiasta”, senza nascondere l’emozione. Loda anche la qualità del lavoro e confessa di aver comprato tanti set LEGO da conservare ancora sigillati per il suo futuro da pensionato.

Oda da sempre ha dimostrato di essere appassionato di LEGO: vederli tornare a un universo che ha creato lo ha letteralmente emozionato. Non è un dettaglio da poco, considerato quanto One Piece significhi per milioni di lettori e spettatori. Il suo entusiasmo è diventato virale tra i fan, che hanno condiviso la gioia di vederlo “bambino dentro”.

I set sono basati sui momenti iconici del primo arco narrativo ambientato in East Blue. I dettagli tecnici, dal cantiere del circo al ponte della Going Merry, sono stati modellati con grande cura. Sul sito ufficiale LEGO, viene presentata l’intera linea e i modelli sono già acquistabili sia online che nei LEGO Store ufficiali.

Questa collaborazione tra LEGO e One Piece è un esempio perfetto di come un’opera possa continuare a crescere e raggiungere pubblici diversi anche dopo decenni dalla sua creazione. Da una parte, i collezionisti e i fan storici possono rivivere momenti iconici della serie in formato mattoncino; dall’altra, i più giovani possono scoprire l’universo di Luffy e compagni in un modo nuovo e giocoso. E, a giudicare dal sorriso di Oda, questo è solo l’inizio di un’avventura che promette di far divertire tutti, grandi e piccoli.