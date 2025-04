Dragon Ball Super: Cell Max perde sotto i colpi di…

ATTENZIONI PROBABILI SPOILER

In un mondo come quello di Dragon Ball Super, dove Dei della Distruzione e Super Sayan la fanno da padrone, chi avrebbe mai immaginato che un personaggio come quello del Maestro Muten potesse ricevere e stappare un applauso fragoroso e inaspettato? Toyotaro, l’erede di Toriyama ha recentemente messo in evidenzia uno dei personaggi storici del franchise, alle prese con un nemico altamente potente.

In questa spettacolare illustrazione, Muten viene rappresentato mentre esegue il Mafuba – la celebre tecnica del contenimento spirituale – nientedimeno che su Cell Max, al momento uno dei villain più potenti e terrificanti appesi in Dragon Ball Super. In calce abbiamo questo piccolo capolavoro.

Dragon Ball Super: Cell Max cade sotto i colpi del Maestro Muten

L’illustrazione in questione non stupisce solo a livello visivo, ma ricorda anche come in Dragon Ball a volte può funzionare l’astuzia, la tecnica anche sopra la forza bruta. Se ben ricordate, il Mafuba è una delle mosse più iconiche e pericolose dell’interno arsenale del Maestro Muten.

Nato in epoche lontane, serve a sigillare i nemici anche molto potenti in appositi contenitori, a costo però, di un enorme sacrificio fisico. Muten lo ha utilizzato in momenti chiave della storia e questa volta lo ritroviamo, anche se per finta, contro Cell Max.

Toyotaro ci regala in questo modo, non solo un dolce tributo, ma un manifesto dedicato a Dragon Ball: un universo in cui anche il più debole, con ingegno e coraggio, può fronteggiare i giganti. Non parliamo di potenza, ma di valori, storia, eredità. Il Maestro Muten incarna tutto questo.

Intanto che I fan attendono novità ufficiali sul ritorno di manga e anime, il messaggio di questa illustrazione è chiaro: i veri maestri non tramontano mai. Anche nel caos di poteri divini e trasformazioni, a volte basta una vecchia tecnica per rubare la scena.