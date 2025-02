Dragon Ball Daima: un promo speciale anticipa il gran finale di stagione

L’episodio finale di Dragon Ball Daima è alle porte e l’anime sta aiutando i fan a recuperare tutto ciò che è successo finora con uno speciale trailer riassuntivo visibile cliccando qui. Daima è finita per essere una serie anime molto più esplosiva di quanto i fan avrebbero potuto immaginare quando ha debuttato lo scorso autunno.

Con l’anime che ora si prepara a rilasciare il suo episodio finale, Toei Animation sta aiutando i fan a recuperare la storia racconta finora in uno speciale nuovo video riassuntivo di quattro minuti. È particolarmente utile per coloro che cercano un modo rapido per recuperare ora che Goku sta scatenando il Super Saiyan 4 e non hanno il tempo di vedere tutti gli episodi nella prossima settimana.

L’episodio 20 di Dragon Ball Daima si intitola “Maximum” e al momento è programmato per venerdì 28 febbraio. Quando uscirà, sarà visibile in streaming su Crunchyroll e su Netflix una settimana dopo.

L’episodio 20 di Dragon Ball Daima continuerà la lotta tra il Super Saiyan 4 di Goku e il Re Supremo dei Demoni, Gomah. Goku e gli altri hanno lottato contro il demone negli ultimi episodi poiché il potere del Tertian Oculus gli ha permesso di riprendersi rapidamente da tutti i danni subiti. Non è stato il caso di Goku e degli altri, tuttavia, che stanno perdendo costantemente la loro resistenza man mano che il combattimento continua. Ma grazie ad Arinsu, ora Goku ha un piano per porre fine in qualche modo al combattimento e rimuovere il Terzo Occhio Malvagio dalla testa di Gomah.

Con Dragon Ball Daima che volge al termine, c’è una domanda su cosa potrebbe succedere in futuro al franchise. Dragon Ball deve ancora annunciare piani concreti per il futuro dell’anime, ma il franchise sta rilasciando costantemente nuove voci. Il manga di Dragon Ball Super è recentemente tornato da una pausa di quasi un anno per pubblicare una nuovissima storia one-shot e chi lavora dietro le quinte ha rivelato l’intenzione di continuare con nuovi progetti anime in futuro anche dopo la tragica scomparsa di Akira Toriyama.

Il produttore esecutivo di Dragon Ball, Akio Iyoku, ha rivelato che il team sta guardando avanti ai progetti futuri dicendo che produrre anime e giochi richiede tempo, ma si stanno preparando costantemente per il futuro.

Fonte – Comicbook