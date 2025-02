Dragon Ball Daima: la nuova trasformazione di Goku ha un nome ufficiale

Gli episodi finali di Dragon Ball Daima hanno fatto ciò che molti pensavano fosse impossibile. Con gli episodi precedenti dell’ultima serie anime del franchise shonen che hanno rivelato nuovi dettagli sui Namecciani e hanno finalmente dato ai fan di Dragon Ball Super Saiyan 3 Vegeta, il Super Saiyan 4 di GT è finalmente diventato canonico. Mentre la maggior parte dei fan sapeva immediatamente cosa stavano guardando quando Neva ha benedetto Goku con la trasformazione primordiale, il franchise shonen ha ufficialmente confermato che questo è in effetti Super Saiyan 4. Con un episodio rimanente nello show di Daima, state certi che i fan degli anime discuteranno degli eventi della serie per anni a venire.

Al momento, Daima deve ancora chiamare ufficialmente questa nuova forma “Super Saiyan 4”, ma la penultima puntata conferma quasi del tutto questo fatto. Imitando la rivelazione del Super Saiyan 3, l’adulto Goku esercita il potere nella sua lotta contro Gomah, che è una che sicuramente scuoterà il Reame dei Demoni fino in fondo. Cercando di separare il nuovo Signore dei Demoni dal Terzo Occhio Malvagio con l’aiuto di Piccolo, Super Saiyan 4 è destinato a essere una parte fondamentale del finale, pur avendo ancora parecchie domande a riguardo.

Il sito Web ufficiale di Dragon Ball ha dato ai fan un primo sguardo a una figura S.H. Figuarts che dà vita alla nuova trasformazione di Son Goku. I produttori di figure hanno confermato il titolo Super Saiyan 4 in questo nuovo marketing, anche se Daima si è rifiutato di fare lo stesso negli episodi recenti. Mentre la prossima merce deve ancora rivelare una data di uscita per quando potrai ritirarla, S.H. Figuarts ha rivelato un primo sguardo alla figura insieme a una dichiarazione ufficiale.

“Il Super Saiyan 4 Goku (Mini) di Dragon Ball Daima si unisce alla serie S.H.Figuarts! Ulteriori informazioni saranno annunciate in una data successiva, quindi resta sintonizzato! A partire da oggi, questa fantastica statuetta sarà esposta al Tamashii Nations Store Tokyo come parte del Dragon Ball Tamashii Nations Figure Expo, un evento fantastico in cui potrai vedere un sacco di statuette di Dragon Ball esposte!”

Dato che Daima è ambientato prima degli eventi di Super, molti fan di shonen si sono chiesti perché la trasformazione primordiale non sia stata menzionata nell’ultima serie. Teorie riguardanti la forma che potenzialmente “funziona” solo nel Reame dei Demoni o che può essere utilizzata solo in prossimità di Neva sono rimbalzate su Internet sin dal suo debutto. Speriamo che vengano rivelati maggiori dettagli sulla nuova trasformazione di Goku nel finale di stagione della prossima settimana.

Al momento in cui scrivo questo articolo, il futuro di Dragon Ball nel regno degli anime rimane un mistero. Mentre un produttore ha precedentemente confermato che il franchise dovrebbe continuare per decenni dopo la tragica scomparsa del creatore Akira Toriyama, quel futuro ha lasciato i fan perplessi. Incrociamo le dita affinché il finale di Daima confermi immediatamente cosa il medium anime ha in serbo per i Guerrieri Z.

Fonte – Comicbook