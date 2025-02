Dragon Ball Daima svela un nuovo trailer per il gran finale

Dragon Ball Daima si avvicina alla sua conclusione, con l’ultimo episodio previsto per venerdì 28 febbraio 2025. Con i Guerrieri Z impegnati in una battaglia disperata contro Majin Duu, Majin Kuu, i Tamagami e un Gomah potenziato, il nuovo trailer rilasciato per il gran finale ha riservato una sorpresa epica ai fan: Goku bambino sblocca la trasformazione in Super Saiyan 3. Seguendo le orme di Vegeta, anche Goku accede a questa forma iconica per affrontare la battaglia decisiva. Con pochi episodi rimasti, i fan sono impazienti di scoprire se Daima riuscirà a chiudere col botto.

Super Saiyan 3: la grande rivelazione di Daima

La trasformazione di Vegeta in Super Saiyan 3 è stata uno dei momenti più scioccanti della serie, considerando che il Principe dei Saiyan non ha mai utilizzato questa forma in Dragon Ball Super. Tuttavia, la versione di Vegeta ha una particolarità: i suoi capelli non scendono fino ai piedi come quelli di Goku, ma rimangono dritti all’indietro, rendendo omaggio a uno dei design originali di questa forma. Adesso, però, è Goku bambino a risvegliare il Super Saiyan 3, dimostrando che, nonostante il suo corpo ridotto, il suo spirito combattivo è più forte che mai.

Il nuovo trailer mostra un’escalation di eventi: la serie si prepara a uno scontro su più fronti, con i Guerrieri Z che dovranno affrontare minacce contemporanee. La domanda che tutti si pongono è se Daima avrà un seguito o se si tratterà solo di un capitolo intermedio tra Dragon Ball Super e il suo ritorno ufficiale.

Il futuro di Dragon Ball dopo Daima

La fine di Dragon Ball Daima non significa che il franchise si fermerà. Toyotaro, il disegnatore ufficiale che sta proseguendo l’eredità di Akira Toriyama, rilascerà un nuovo capitolo speciale del manga dedicato alle avventure di Goten e Trunks nel loro ruolo di giovani supereroi. Tuttavia, i fan aspettano ancora notizie sulla vera continuazione di Dragon Ball Super, sperando di vedere finalmente Black Freezer affrontare Goku e Vegeta in un nuovo scontro epico.

Il finale di Dragon Ball Daima riuscirà a sorprendere i fan o sarà solo una parentesi in attesa del ritorno di Dragon Ball Super?

Fonte Comic Book – Twitter