Dragon Ball Daima rivela un nuovo segreto su un’abilità di Piccolo

Dragon Ball Daima prosegue l’avventura di Goku e degli altri nel Reame dei Demoni, e l’ultimo episodio della serie ha svelato un interessante segreto legato a uno dei poteri più belli ma dimenticati di Piccolo. Daima ha avuto grande successo episodio dopo episodio per aver cambiato ciò che si sapeva del mondo di Dragon Ball nel suo complesso. Mentre Goku e Kaiohshin hanno visitato i pianeti del Reame dei Demoni per la prima volta nella storia del franchise, è stato rivelato quanto il Reame dei Demoni sia stato effettivamente influente per il multiverso di Dragon Ball in generale.

Questo è il caso anche dell’ultimo episodio, poiché non solo introduce più elementi da Dragon Ball GT, ma ha anche un modo segreto per approfondire ulteriormente i legami dei Namecciani con il Reame dei Demoni. È qui che emerge una pianta piena di giganti conosciuta come Megath, ed è un altro legame con la capacità dei Namecciani di trasformarsi in giganti. Dunque queste rivelazioni continuano a mostrare di più di ciò che i Namecciani possono fare.

L’episodio 13 di Dragon Ball Daima introduce il pianeta di Megath, un pianeta nel Secondo Mondo dei Demoni dove tutto è caratterizzato da dimensioni gigantesche. Goku, Piccolo e Vegeta affrontano un bambino di Megath, ma questo gigante incombe ancora su di loro con proporzioni enormi. Hanno persino problemi con il cucciolo del bambino Megath, e ci vuole davvero tutto il loro potere e una strategia acuta per evitare di essere schiacciati dal gigante. Ma questo è solo l’inizio poiché sembra esserci anche un legame con i Namecciani.

Quando arrivano per la prima volta sul pianeta, il misterioso Namecciano Neva si rende rapidamente conto della situazione. Neva è chiaramente più informato di quanto lasci trasparire grazie al tempo trascorso nel Reame dei Demoni. E oltre a sapere tutto di questo pianeta gigante, ne sa anche di uno abitato da giganti ancora più grandi, noto come Gigath.

L’ultima volta che abbiamo visto Piccolo usare la sua abilità di trasformarsi in gigante è stato nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Sebbene avesse già sbloccato le abilità di livello divino della forma di Piccolo Arancione, aveva in particolare dimenticato di essere in grado di trasformarsi in gigante per affrontare Cell Max a un livello pari.

Dato ciò che stiamo imparando sui Namecciani, sembra che abbiano acquisito la capacità di diventare giganti vedendo questi giganti in azione.

Fonte – Comicbook