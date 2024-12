Dragon Ball Daima: l’anime svela un colpo di scena cupo sui Kaioshin

Gli ultimi episodi di Dragon Ball Daima hanno svelato un tragico colpo di scena alle origini di Kaioshin e di tutti i Kaioshin Supremi. La serie ha rivelato che questi sono in realtà una specie chiamata Glind che cresce sugli alberi. I Glind hanno avuto origine dal Secondo Mondo dei Demoni nel Reame dei Demoni, esistendo prima della maggior parte delle altre forme di vita nei multiversi principali. Questa rivelazione cambia fondamentalmente tutto ciò che sappiamo sui Kaioshin. In precedenza si dava per scontato che fossero una sorta di divinità primordiali, ma si scopre che sono sottospecie di esseri antichi del Reame dei Demoni.

Purtroppo, gli Alberi Glind si sono tutti seccati, il che significa che una volta che i Kaioshin rimanenti muoiono, la loro specie si estingue. Ciò rende gli ultimi Kaioshin rimasti, gli ultimi dei Glind. Lo stato di specie in via di estinzione dei Glind è simile alla posizione di Goku e Vegeta come ultimi Saiyan, offrendo un netto parallelo tra i personaggi. I Glind hanno anche una lunga durata di vita naturale, potendo vivere per centinaia di migliaia o potenzialmente milioni di anni. Quindi, mentre Kaioshin potrebbe essere uno degli ultimi della sua specie, questa ha ancora millenni di vita prima di estinguersi. Data questa nuova tragica storia legata al passato dei Kaioshin, Daima potrebbe aver predisposto una potenziale soluzione alla morte degli Alberi Glind.

I Glind lasciarono il Reame dei Demoni per sfuggire alla monarchia dei Demoni di allora e andarono nei dodici universi principali. Da lì, un Glind sarebbe stato dichiarato il Kaiohshin Supremo, nutrendo e proteggendo il loro universo dalle minacce divine. Tuttavia, altri Glind esistono nei diversi universi. Re Kaio è un Glind di rango inferiore che vive nell’aldilà dell’Universo 7 alla fine del serpentone, e Kibito è un attendente di Kaioshin. Zamasu, il principale antagonista dell’arco di Goku Black in Dragon Ball Super, era il Kaiohshin del nord e in seguito l’attendente del Kaiohshin Supremo facente funzione nell’Universo 10.

L’Universo 7 aveva, a un certo punto, cinque Kaiohshin Supremi attivi. C’era un Kaiohshin Supremo dell’Est, Ovest, Nord, Sud e Supremo. Majin Bu ha ucciso quattro dei cinque Kaioshin Supremi, lasciando in vita solo quello dell’Est.

Ogni Kaioshin Supremo nei dodici universi è direttamente collegato agli Dei della Distruzione dei rispettivi universi. Se uno dei due muore, perirà anche l’altro.

Fonte – Comicbook