Dragon Ball Daima: l’anime svela il vero nome di Kaioshin il Supremo

Dragon Ball Daima continua a esplorare il Terzo Mondo dei Demoni e l’ultimo episodio andato in onda ha rivelato qual è il vero nome demoniaco di Kaioshin il Supremo. Mentre Goku Mini e Kaioshin il Supremo stanno viaggiando attraverso il Regno dei Demoni alla ricerca di Dende accompagnati da Glorio, i fan hanno potuto scoprire tantissimi dettagli mai svelati o anticipati nel corso della serie in precedenza. Ciò include le origini degli stessi Kaioshin, i quali sono direttamente legati anche al regno.

Finora tutti i fan hanno scoperto che ogni personaggio con le orecchie a punta in Dragon Ball proviene quasi sicuramente dal Regno dei Demoni, o è di origine demoniaca. Ciò non include solo i Namecciani, originari dal Regno dei Demoni prima di dirigersi su Namecc, ma anche i Kaioshin e quindi Kaioshin il Supremo. Quest’ultimo proviene originariamente dal Secondo Mondo dei Demoni. E ora si scopre che il suo nome è Nahare, e i suoi compagni demoni lo chiameranno con questo nome.

Prima di scoprire il suo vero nome, l’anime ha rivelato che Kaioshin il Supremo appartiene a una razza di demoni nota come Glind. Questi demoni originariamente provenivano dal Secondo Mondo dei Demoni e spesso si considerano migliori dei demoni che vivono nel Terzo Mondo.

Kaioshin il Supremo e Panzy si avvicinano di più nell’episodio 7 di Daima dopo che lui la aiuta a rimuovere il collare di localizzazione dal suo collo. Da questo punto i due si legano ulteriormente quando lei gli chiede qual è il suo vero nome nel Regno dei Demoni. E Kaioshin il Supremo rivela che si chiama Nahare.

Lo sviluppo più interessante di tutto questo, tuttavia, è il fatto che Nahare sembra essere separato dalle sue origini. Solo in Dragon Ball Daima ha spiegato che i Glind emergono da un albero speciale e quindi hanno bisogno solo di acqua per sopravvivere. Questa è la prima volta che lo sentiamo parlare delle sue origini in modo reale e la prima volta che ha effettivamente riconosciuto di avere anche dei fratelli, ossia Degesu e Arinsu.

Nonostante provenga dal Reame dei Demoni, Kaioshin il Supremo sembra distaccato da esso. Non ha usato il suo vero nome fino a quando non glielo ha chiesto direttamente Panzy, e forse perché è lontano dal Mondo dei Demoni da tanto tempo.

Fonte – Comicbook