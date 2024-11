Con Dragon Ball Daima, il franchise non smette di sorprendere, regalando ai fan rivelazioni incredibili sul suo vasto universo. Nel sesto episodio, l’attenzione si sposta su Kaioshin, il Supremo Kai, e sulle sue sorprendenti origini. La serie, uno degli ultimi progetti creati da Akira Toriyama prima della sua scomparsa, ha introdotto un retroscena che cambia radicalmente la percezione di uno dei personaggi più enigmatici della saga.

Un’origine legata al Regno dei Demoni

Nel corso della nuova avventura, ambientata nel Regno dei Demoni, è stato rivelato che Kaioshin non proviene da un mondo divino come si pensava, ma è legato alle radici di questa dimensione oscura. La rivelazione più scioccante? Kaioshin è nato come membro della razza dei “Glind”, un gruppo di esseri generati dai misteriosi Alberi Glind situati nel Regno dei Demoni.

La scena che mostra la nascita di Kaioshin è surreale: il piccolo Supremo Kai emerge dall’interno di uno di questi alberi, un processo completamente diverso dal normale concetto di nascita. Inoltre, viene rivelato che i Glind non possiedono un genere tradizionale, un dettaglio che aggiunge ulteriore complessità alla loro natura.

Una famiglia di Kaioshin misteriosi

Kaioshin non è il solo della sua specie a giocare un ruolo importante in questa storia. Degasu, presentato come il Kaioshin del Regno dei Demoni, e Dr. Anisu, una brillante ma inquietante scienziata, sono i suoi fratelli. Sebbene Degasu sembri mantenere una posizione più neutrale, Anisu si sta affermando come una figura chiave nell’ombra, probabilmente destinata a diventare una delle principali minacce della serie.

L’episodio lascia intendere che Anisu abbia un ruolo dietro molte delle macchinazioni che si stanno svolgendo nel Regno dei Demoni. La connessione di Glorio, un personaggio ambiguo, con Anisu è uno dei misteri principali che la serie sta costruendo.

Dr. Anisu: Il vero nemico di Daima?

Mentre il focus iniziale di Dragon Ball Daima sembrava essere il demone Gomah, le trame di Dr. Anisu stanno diventando sempre più evidenti. La scienziata del Regno dei Demoni potrebbe rappresentare una minaccia ben più grande, sia per Goku che per i suoi alleati. Il suo piano resta avvolto nel mistero, ma le sue azioni dietro le quinte stanno chiaramente preparando il terreno per un confronto epico.

