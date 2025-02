Dragon Ball Daima rivela il minutaggio ufficiale dell’episodio finale

Dragon Ball Daima si sta preparando per il suo episodio finale e un nuovo aggiornamento ha rivelato il minutaggio ufficiale del ventesimo e ultimo appuntamento con Goku e i Guerrieri Z. Pensano alle precedenti serie anime come Dragon Ball Super che ha avuto anteprime di episodi doppi per evidenziare alcuni dei momenti più importanti di Goku, i fan si aspettavano forse una cosa simile per Daima. Questo soprattutto perché il primo episodio era uno speciale esteso e i fan speravano che sarebbe stato lo stesso per il finale.

Dragon Ball Daima si concluderà con l’episodio 20 questa settimana, quindi i fan speravano che potesse durare un po’ di più considerando le aspettative di quello che l’episodio dovrebbe affrontare prima di concludersi in modo adeguato. Ma secondo il programma di Fuji TV per la trasmissione, l’episodio finale di Daima durerà come gli altri episodi. Ciò significa che durerà 23 minuti in totale, inclusi i titoli di testa e di coda.

L’episodio 20 di Dragon Ball Daima si intitola “Maximum” e al momento è previsto per venerdì 28 febbraio in streaming su Crunchyroll e su Netflix una settimana dopo. Come anticipato alla fine del penultimo episodio, Goku ha scatenato completamente una nuova versione del Super Saiyan 4, ora ufficialmente canonico ufficiale. Ora si tratta solo di vedere le abilità di questa nuova forma in azione.

Il Re Supremo dei Demoni Gomah ha usato il potere del Tertian Oculus per riprendersi da tutto ciò che Goku e gli altri gli hanno fatto prima, quindi bisogna in qualche modo rimuovere l’occhio dalla sua testa. Grazie a Arinsu, Goku ora sa che la chiave è distrarre Gomah abbastanza a lungo da permettere a Piccolo di assestare tre colpi alla nuca per liberare l’Occhio Terzo Occhio dalle grinfie di Gomah. Con questo, saranno in grado di porre fine alla lotta una volta per tutte.

Daima è il primo nuovo anime televisivo di Dragon Ball che i fan hanno potuto vedere da quando Super è terminato tanti anni fa, quindi è un po’ difficile per i fan dire addio dato che non c’è ancora nessun progetto all’orizzonte. Ma il produttore esecutivo Akio Iyoku ha rivelato che il team sta guardando avanti a progetti futuri per decenni a venire.

Fonte – Comicbook