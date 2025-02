Dragon Ball Super: il manga rivela come il mondo considera Goku

Dragon Ball Super non ha mai trattato Goku come un eroe tradizionale rispetto ad altre uscite, e il capitolo più recente ha dimostrato perché non è visto in quel modo svelando come il mondo vede Goku dopo tutto quello che ha fatto. Dragon Ball Super si era preso una pausa di quasi un anno dopo la tragica scomparsa di Akira Toriyama l’anno scorso. Ma ora è tornato con un nuovo capitolo che colma più lacune dell’arco di Super Hero introducendo più rivelazioni canoniche del previsto.

Dragon Ball Super è tornato con una nuovissima storia one-shot ambientata prima dell’adattamento manga dell’arco di Super Hero. Questo svela come Trunks e Goten siano stati ispirati a diventare i supereroi mascherati visti come durante il prologo dell’arco di Super Hero. Con questa panoramica ampliata del prequel, i fan possono scoprire di più su come il mondo vede i grandi protagonisti come Mr. Satan e persino Goku. Ma quest’ultimo non è ricordato molto bene.

Gli eventi del capitolo 104 di Dragon Ball Super sono ambientati prima del prologo del manga di Dragon Ball Super: Super Hero, e mostrano di più sulla vita liceale di Goten e Trunks. Durante una gita scolastica in uno speciale museo che onora gli eroi del mondo, Goten e Trunks vedono delle statue speciali, erette per onorare coloro che hanno salvato il mondo. Alcuni di questi eroi sono più noti di altri, come Mr. Satan, rispetto ad altri.

Nel caso di Goku, esiste in una sorta di zona grigia. Si vede una statua speciale in questo museo, ma coloro che l’hanno creata non sanno che aspetto abbia in realtà. Questo livello di riconoscimento ha senso poiché non gli è mai stato veramente attribuito il merito per le numerose volte in cui ha salvato il mondo, ma non l’ha nemmeno mai cercato veramente. Infondo Goku è considerato come una vera e propria leggenda.

Mentre Goku ha salvato il mondo in molte occasioni diverse, questi combattimenti non sono mai avvenuti sotto gli occhi del pubblico. E quando lo fanno, l’umanità viene solitamente spazzata via di fronte a tutto quel caos. Ecco perché il ruolo di Mr. Satan in tutto questo è ancora più esilarante, poiché è riuscito a farsi attribuire tutto ciò che Goku e gli altri hanno fatto.

Quindi anche se è il combattente più potente sul pianeta Terra, Super continua a mostrare di non essere molto conosciuto e quindi non è considerato il più potente in assoluto.

Fonte – Comicbook